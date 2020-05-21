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На стройке четвёртого моста начали вбивать сваи — 10 фото, что там сейчас происходит

Строительство планируют закончить в конце 2023 года, часть работ уже выполнены

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Сейчас на стройке устанавливают сваи для опор четвертого моста

Сейчас на стройке устанавливают сваи для опор четвертого моста

В Новосибирске на стройке четвертого моста через Обь начали устанавливать сваи для опор моста.

Сегодня, 21 мая, журналистам показали, как идут работы. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки этой стройки — смотрите, что происходит там сейчас.

Строительством моста занимается компания ВИС. Ей уже передали участки, на которых она может вести работы. К сегодняшнему дню готовы 770 м временной подъездной дороги и площадки для 5 опор. Подготовительные работы продолжаются

Строительством моста занимается компания ВИС. Ей уже передали участки, на которых она может вести работы. К сегодняшнему дню готовы 770 м временной подъездной дороги и площадки для 5 опор. Подготовительные работы продолжаются

В июне 2020 года строители начнут сооружать тело опор, в конце года подрядчик планирует начать подготовку территории для строительства пилона четвертого моста, и в начале 2021 года начнёт подготовку фундамента для него

В июне 2020 года строители начнут сооружать тело опор, в конце года подрядчик планирует начать подготовку территории для строительства пилона четвертого моста, и в начале 2021 года начнёт подготовку фундамента для него

На правом берегу реконструируют путепровод на улице Зыряновской, сейчас там укрепляют опоры моста. Идут подготовительные работы для строительства путепровода тоннельного типа через железную дорогу

На правом берегу реконструируют путепровод на улице Зыряновской, сейчас там укрепляют опоры моста. Идут подготовительные работы для строительства путепровода тоннельного типа через железную дорогу

На опорах устанавливают сваи разной длины и диаметра — в зависимости от вида грунта. Самые короткие — 8,5 м, для скального грунта, а длина тех, которые разместят в реке, превышает 20 м

На опорах устанавливают сваи разной длины и диаметра — в зависимости от вида грунта. Самые короткие — 8,5 м, для скального грунта, а длина тех, которые разместят в реке, превышает 20 м

— Строительство позволит обеспечить транспортную доступность левого и правого берега, будет улучшена экология, автомобильный транспорт не будет стоять в пробках, — сказал&nbsp;заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий

— Строительство позволит обеспечить транспортную доступность левого и правого берега, будет улучшена экология, автомобильный транспорт не будет стоять в пробках, — сказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий

Сейчас на стройке работает более 100 человек, но подрядчик планирует набирать новых сотрудников

Сейчас на стройке работает более 100 человек, но подрядчик планирует набирать новых сотрудников

Рядом со стройкой есть зона археологических раскопок (на фото за кранами), она ограждена забором, строители не должны туда заходить.&nbsp;<br>— Все археологические факты, которые попадали в зону строительства, были вынесены, — сообщил руководитель ГКУ НСО «Мост» Юрий Алексеевский

Рядом со стройкой есть зона археологических раскопок (на фото за кранами), она ограждена забором, строители не должны туда заходить. 
— Все археологические факты, которые попадали в зону строительства, были вынесены, — сообщил руководитель ГКУ НСО «Мост» Юрий Алексеевский

Для того, чтобы обеспечить стройку бетоном, рядом с ней построили мобильный бетонный завод Libherr, он начал работать 15 мая. Ещё один завод сейчас устанавливают. Когда строительство закончится, оба объекта демонтирую

Для того, чтобы обеспечить стройку бетоном, рядом с ней построили мобильный бетонный завод Libherr, он начал работать 15 мая. Ещё один завод сейчас устанавливают. Когда строительство закончится, оба объекта демонтирую

Строительство моста планируют закончить в конце 2023 года&nbsp;

Строительство моста планируют закончить в конце 2023 года 

Стройку четвертого моста показывали журналистам в конце апреля — посмотрите, как это место выглядело почти месяц назад. Объём финансирования строительства моста в этом году составит 5,2 миллиарда рублей. Большую часть средств на новый мост через Обь выделяют из федерального бюджета: в общей сложности это 26,2 миллиарда рублей. При этом в феврале аудиторы посчитали, что стоимость строительства завышена почти на миллиард.

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