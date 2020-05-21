На стройке четвёртого моста начали вбивать сваи — 10 фото, что там сейчас происходит

В Новосибирске на стройке четвертого моста через Обь начали устанавливать сваи для опор моста.
Сегодня, 21 мая, журналистам показали, как идут работы. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки этой стройки — смотрите, что происходит там сейчас.
Стройку четвертого моста показывали журналистам в конце апреля — посмотрите, как это место выглядело почти месяц назад. Объём финансирования строительства моста в этом году составит 5,2 миллиарда рублей. Большую часть средств на новый мост через Обь выделяют из федерального бюджета: в общей сложности это 26,2 миллиарда рублей. При этом в феврале аудиторы посчитали, что стоимость строительства завышена почти на миллиард.