На стройке четвёртого моста начали вбивать сваи — 10 фото, что там сейчас происходит

Стройку четвертого моста показывали журналистам в конце апреля — посмотрите, как это место выглядело почти месяц назад. Объём финансирования строительства моста в этом году составит 5,2 миллиарда рублей. Большую часть средств на новый мост через Обь выделяют из федерального бюджета: в общей сложности это 26,2 миллиарда рублей. При этом в феврале аудиторы посчитали, что стоимость строительства завышена почти на миллиард.