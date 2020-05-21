За последние сутки в России выявили еще
Медики провели уже 7,8 млн тестов на коронавирус, под наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 277 тысяч человек.
Россия продолжает оставаться на втором месте рейтинга коронавирусных стран. Первое место — у США, где больше 1,5 млн заражений, на третьем месте со вчерашнего дня Бразилия — в стране 291,5 тысячи случаев COVID-19. Число заражений в мире, по данным университета Хопкинса, превысило отметку в 5 млн человек. Свыше 328 тысяч человек скончались.