Чего все такие нервные? 10 цитат суровых новосибирцев про семейную жизнь на самоизоляции

Мы спросили у новосибирцев, как изменилась их жизнь на самоизоляции. Ведь некоторые сидят дома уже два месяца! В результате набралось 12 интересных историй и куча не менее любопытных комментариев к этому материалу. Почитайте 10 цитат от читателей НГС про перемены в семейной жизни на самоизоляции. Узнаете себя?
За время самоизоляции многие пары поняли, что устали друг от друга. Некоторые и вовсе собрались подавать на развод. Мы даже спросили у психолога, что с этим делать. Вот и читатель под ником Malwina22 высказался:
«Это же какими неискренними должны быть отношения в браке, как сильно нужно играть в семью и постоянно врать друг другу, мало общаться, чтобы после двух месяцев совместного пребывания захотеть развестись?».
Читательница под ником Татьяна 53 резюмирует эту проблему:
«Другое поколение, другие нравы, не хотят приспосабливаться друг к другу, идти на уступки, заботиться друг о друге, поэтому для них карантин — это каторга. Я уже писала, что в своем доме пережить самоизоляцию в разы легче».
А пользователь под ником Николай на НГСе радуется продолжительной удаленке:
«Хорошо! Удаленка! Не надо наглаживать рубашки постоянно, не надо тратить время на дорогу, не надо сидеть в опенспейсе мне, интроверту! Дача, свежий воздух, птички поют, детишки бегают. И все это без ущерба для работы и в более здоровом режиме. Поработал — расстелил коврик, поделал йогу по ролику на YouTube, сел дальше работать».
Для некоторых жителей города образ жизни не поменялся, ведь все и так прекрасно. Об этом говорит читатель под ником Энни я:
«Ничего не изменилось на самоизоляции для меня, но когда все дома, то жить гораздо приятнее, можно припахивать домашних к работе по дому/уборке/готовке. Дети — умницы, уроки сами делают, старший стал в этой четверти практически круглым отличником, муж прибил все неприбитые полки, кошки ходят строем и мяучат по расписанию. Цветы дома и за окном колосятся, голуби курлыкают. Красота!».
Читателю под ником Любвивсевозрасты тоже нравится текущая ситуация:
«Почти ничего не изменилось, жду открытия летников, всегда любила понаблюдать за счастливыми людьми, гуляющими летом по Ленина. Вместо этого сейчас беседка на даче и друзья, по очереди посещающие наш пригородный рай. Жаль, что многие потеряли заработок, среди моих друзей таких немного. Но все, кто столкнулся, нашли иной способ заработать. Хорошо, что живем в большом городе, где есть спрос на разные услуги, кто переквалифицировался: стрижет собак, кто огороды пашет, кто на удаленке пишет тексты».
А вот так описывает свою теперешнюю жизнь пользователь под ником Антитело:
«Хорошо, когда жизненный ритм не изменился совсем! Это означает, что человек был, есть и будет нормальным. Меня расстраивает, правда, закрытие спортзалов и ресторанов... Но спортзал заменил самостоятельными тренировками, рестораны заменил на гриль и барбекю за городом. Все прекрасно, чего и всем желаю. А вообще — все проблемы в голове. И... «горе от ума»!».
Некоторые читатели НГС и не уходили на режим самоизоляции. Рассказывает пользователь под ником lubovv:
«Пока все изолировались, я работала, от маски натерлись мозоли за ушами. Стала еще злее, это факт».
Читатель под ником Лyкашa призывает радоваться мелочам:
«А чего все такие нервные? Мне воду вчера горячую дали, счастью нет предела!».
Пользователь под ником fat призывает ценить труд девушек, которые параллельно с работой занимаются домом:
«Заметил за 20 лет, что жена, оказывается, пашет, как прислуга в доме. Сказал, что ценю, но помогать, конечно же, не буду».