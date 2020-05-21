21 мая четверг
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 72.34
eur 79.18
Тема дня Умерли ещё два новосибирца

Все новости

Все новости
Он и она

Чего все такие нервные? 10 цитат суровых новосибирцев про семейную жизнь на самоизоляции

Одни поделились своими историями, другие — раскритиковали их в пух и прах

699
15 Обсудить

Поделиться

Жизнь на самоизоляции у многих изменилась. У вас тоже? Пишите в комментариях — обсудим!

Жизнь на самоизоляции у многих изменилась. У вас тоже? Пишите в комментариях — обсудим!

Мы спросили у новосибирцев, как изменилась их жизнь на самоизоляции. Ведь некоторые сидят дома уже два месяца! В результате набралось 12 интересных историй и куча не менее любопытных комментариев к этому материалу. Почитайте 10 цитат от читателей НГС про перемены в семейной жизни на самоизоляции. Узнаете себя?

За время самоизоляции многие пары поняли, что устали друг от друга. Некоторые и вовсе собрались подавать на развод. Мы даже спросили у психолога, что с этим делать. Вот и читатель под ником Malwina22 высказался:

«Это же какими неискренними должны быть отношения в браке, как сильно нужно играть в семью и постоянно врать друг другу, мало общаться, чтобы после двух месяцев совместного пребывания захотеть развестись?».

Читательница под ником Татьяна 53 резюмирует эту проблему:

«Другое поколение, другие нравы, не хотят приспосабливаться друг к другу, идти на уступки, заботиться друг о друге, поэтому для них карантин — это каторга. Я уже писала, что в своем доме пережить самоизоляцию в разы легче».

А пользователь под ником Николай на НГСе радуется продолжительной удаленке:

«Хорошо! Удаленка! Не надо наглаживать рубашки постоянно, не надо тратить время на дорогу, не надо сидеть в опенспейсе мне, интроверту! Дача, свежий воздух, птички поют, детишки бегают. И все это без ущерба для работы и в более здоровом режиме. Поработал — расстелил коврик, поделал йогу по ролику на YouTube, сел дальше работать».

Для некоторых жителей города образ жизни не поменялся, ведь все и так прекрасно. Об этом говорит читатель под ником Энни я:

«Ничего не изменилось на самоизоляции для меня, но когда все дома, то жить гораздо приятнее, можно припахивать домашних к работе по дому/уборке/готовке. Дети — умницы, уроки сами делают, старший стал в этой четверти практически круглым отличником, муж прибил все неприбитые полки, кошки ходят строем и мяучат по расписанию. Цветы дома и за окном колосятся, голуби курлыкают. Красота!».

Читателю под ником Любвивсевозрасты тоже нравится текущая ситуация:

«Почти ничего не изменилось, жду открытия летников, всегда любила понаблюдать за счастливыми людьми, гуляющими летом по Ленина. Вместо этого сейчас беседка на даче и друзья, по очереди посещающие наш пригородный рай. Жаль, что многие потеряли заработок, среди моих друзей таких немного. Но все, кто столкнулся, нашли иной способ заработать. Хорошо, что живем в большом городе, где есть спрос на разные услуги, кто переквалифицировался: стрижет собак, кто огороды пашет, кто на удаленке пишет тексты».

А вот так описывает свою теперешнюю жизнь пользователь под ником Антитело:

«Хорошо, когда жизненный ритм не изменился совсем! Это означает, что человек был, есть и будет нормальным. Меня расстраивает, правда, закрытие спортзалов и ресторанов... Но спортзал заменил самостоятельными тренировками, рестораны заменил на гриль и барбекю за городом. Все прекрасно, чего и всем желаю. А вообще — все проблемы в голове. И... «горе от ума»!».

Некоторые читатели НГС и не уходили на режим самоизоляции. Рассказывает пользователь под ником lubovv:

«Пока все изолировались, я работала, от маски натерлись мозоли за ушами. Стала еще злее, это факт».

Читатель под ником Лyкашa призывает радоваться мелочам:

«А чего все такие нервные? Мне воду вчера горячую дали, счастью нет предела!».

Пользователь под ником fat призывает ценить труд девушек, которые параллельно с работой занимаются домом:

«Заметил за 20 лет, что жена, оказывается, пашет, как прислуга в доме. Сказал, что ценю, но помогать, конечно же, не буду».

Ваша жизнь на самоизоляции изменилась?

    По теме

    Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК1
    • СМЕХ1
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ3
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    коронавирус в Новосибирскесамоизоляциякарантинсемья
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (15)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!