Чего все такие нервные? 10 цитат суровых новосибирцев про семейную жизнь на самоизоляции

«Это же какими неискренними должны быть отношения в браке, как сильно нужно играть в семью и постоянно врать друг другу, мало общаться, чтобы после двух месяцев совместного пребывания захотеть развестись?».

Читательница под ником Татьяна 53 резюмирует эту проблему:



«Другое поколение, другие нравы, не хотят приспосабливаться друг к другу, идти на уступки, заботиться друг о друге, поэтому для них карантин — это каторга. Я уже писала, что в своем доме пережить самоизоляцию в разы легче».



А пользователь под ником Николай на НГСе радуется продолжительной удаленке:



«Хорошо! Удаленка! Не надо наглаживать рубашки постоянно, не надо тратить время на дорогу, не надо сидеть в опенспейсе мне, интроверту! Дача, свежий воздух, птички поют, детишки бегают. И все это без ущерба для работы и в более здоровом режиме. Поработал — расстелил коврик, поделал йогу по ролику на YouTube, сел дальше работать».



Для некоторых жителей города образ жизни не поменялся, ведь все и так прекрасно. Об этом говорит читатель под ником Энни я:

