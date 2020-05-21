Новосибирцы подали почти 80 тысяч заявок на детские выплаты — сколько денег они получили уже

Жители Новосибирской области подали порядка 80 тысяч заявок на детские выплаты — деньги уже перечислили на 70 тысяч детей.



Какие выплаты уже начались

По информации областного правительства, начались выплаты пособия 5000 рублей на детей до 3 лет. Это ежемесячная выплата, которую можно получить за апрель, май и июнь. В апреле деньги получили 30527 человек, в мае — 40058 человек. Общая сумма выплаченных денег — более 352 миллионов рублей

С 1 июня начнется перечисление выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.