Новосибирцы подали почти 80 тысяч заявок на детские выплаты — сколько денег они получили уже

Жители Новосибирской области подали порядка 80 тысяч заявок на детские выплаты — деньги уже перечислили на 70 тысяч детей.
Какие выплаты уже начались
По информации областного правительства, начались выплаты пособия 5000 рублей на детей до 3 лет. Это ежемесячная выплата, которую можно получить за апрель, май и июнь. В апреле деньги получили 30527 человек, в мае — 40058 человек. Общая сумма выплаченных денег — более 352 миллионов рублей
С 1 июня начнется перечисление выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Подать заявление на выплату можно на сайте «Госуслуги». Там же объясняются правила выплат.
Выплата на детей с 3 до 16 лет в 10 тысяч
С 12 мая в Новосибирской области начали принимать заявления на единовременную выплату 10 тысяч для детей от 3 до 16 лет. Выплаты начнутся с 1 июня. На сегодняшний день, по информации областного правительства, на получение выплаты подали 1474 заявления. Заявки будут принимать до 1 октября. Как это сделать — читайте в нашей инструкции.
Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет
С 6 мая начался приём заявок на выплаты для детей от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты — 6 018,5 руб. Это ежемесячная выплата, на которую можно претендовать в том случае, если доход на одного человека в семье ниже прожиточного минимума на душу населения (в Новосибирской области — это 11738 рублей).
Заявку на эту выплату можно оформить на сайте «Госуслуги», по предварительной записи в МФЦ или в центре соцподдержке населения по месту жительства (образец заявления можно скачать на главной странице министерства труда и социального развития Новосибирской области). Деньги начнут поступать в июне. На сегодняшний день жители области подали уже 2785 заявлений.
Чтобы понять, можете ли вы претендовать на эту выплату, на портале есть предварительный расчёт доходов.
Если у вас есть вопросы по оформлению выплат, в том числе, — кто имеет на них право, что делать, если ребёнку больше 16 лет и можно ли получить наличными, — читайте в нашем обзоре.