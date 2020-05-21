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Новосибирцы подали почти 80 тысяч заявок на детские выплаты — сколько денег они получили уже

Заявку на детскую выплату можно оформить через «Госуслуги» — большая часть выплат начнётся с 1 июня.

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Выплаты единовременных пособий начнутся в июне

Выплаты единовременных пособий начнутся в июне

Жители Новосибирской области подали порядка 80 тысяч заявок на детские выплаты — деньги уже перечислили на 70 тысяч детей.

Какие выплаты уже начались

По информации областного правительства, начались выплаты пособия 5000 рублей на детей до 3 лет. Это ежемесячная выплата, которую можно получить за апрель, май и июнь. В апреле деньги получили 30527 человек, в мае — 40058 человек. Общая сумма выплаченных денег — более 352 миллионов рублей

С 1 июня начнется перечисление выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Подать заявление на выплату можно на сайте «Госуслуги». Там же объясняются правила выплат.

Если у семьи есть право на материнский капитал, электронное заявление может подать только женщина. Мужчина — владелец сертификата&nbsp;— должен обратиться лично

Если у семьи есть право на материнский капитал, электронное заявление может подать только женщина. Мужчина — владелец сертификата — должен обратиться лично

Выплата на детей с 3 до 16 лет в 10 тысяч

С 12 мая в Новосибирской области начали принимать заявления на единовременную выплату 10 тысяч для детей от 3 до 16 лет. Выплаты начнутся с 1 июня. На сегодняшний день, по информации областного правительства, на получение выплаты подали 1474 заявления. Заявки будут принимать до 1 октября. Как это сделать — читайте в нашей инструкции.

Оформление заявки на детскую выплату — в списке самых популярных услуг на портале

Оформление заявки на детскую выплату — в списке самых популярных услуг на портале

Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет

С 6 мая начался приём заявок на выплаты для детей от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты — 6 018,5 руб. Это ежемесячная выплата, на которую можно претендовать в том случае, если доход на одного человека в семье ниже прожиточного минимума на душу населения (в Новосибирской области — это 11738 рублей).

На выплату может претендовать родитель или опекун&nbsp;

На выплату может претендовать родитель или опекун 

Заявку на эту выплату можно оформить на сайте «Госуслуги», по предварительной записи в МФЦ или в центре соцподдержке населения по месту жительства (образец заявления можно скачать на главной странице министерства труда и социального развития Новосибирской области). Деньги начнут поступать в июне. На сегодняшний день жители области подали уже 2785 заявлений.

Чтобы понять, можете ли вы претендовать на эту выплату, на портале есть предварительный расчёт доходов.

В Новосибирской области среднедушевой доход на семью не превышает 11 738 рублей

В Новосибирской области среднедушевой доход на семью не превышает 11 738 рублей

Если у вас есть вопросы по оформлению выплат, в том числе, — кто имеет на них право, что делать, если ребёнку больше 16 лет и можно ли получить наличными, — читайте в нашем обзоре.

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