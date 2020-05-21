Глава Красногвардейского района Адыгеи, где 155 человек заразились коронавирусом на похоронах в начале мая, досрочно сложил полномочия. Вопрос об отставке Альберта Османова рассмотрели на внеочередной сессии районного Совета народных депутатов, сообщает республиканское правительство.
Преемнику Османова Темуру Губжокову (он назначен и. о. главы района. — Прим. ред.) предстоит среди прочего стабилизировать ситуацию с возникшим в начале мая очагом коронавирусной инфекции.
— Стабилизация ситуации с возникшим очагом и последующим всплеском коронавирусной инфекции в районе также является общей задачей всех ответственных структур муниципалитета, и ответственность за результат возлагается на каждого члена управленческой команды, — говорится в сообщении правительства.
Ранее главный санитарный врач республики Сергей Завгородний сообщал, что 1 мая в одном из аулов Красногвардейского района Адыгеи проходили похороны одного «уважаемого человека», на которые собрались порядка 500 человек. Он отметил, что никакой дистанции не соблюдалось, масок на людях не было.
В результате с подозрением на коронавирус после похорон сперва госпитализировали одного человека, а к 20 мая инфекцию обнаружили уже у 155 жителей района.
Чтобы локализовать очаг коронавируса, в Красногвардейском районе ограничили передвижение между населенными пунктами, продезинфицировали общественные места, ввели масочно-перчаточный режим.
По данным оперативного штаба республики, на момент публикации в Адыгее выявлено 525 случаев коронавируса, 263 человека выздоровели, 8 умерли.
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