Глава Красногвардейского района Адыгеи, где 155 человек заразились коронавирусом на похоронах в начале мая, досрочно сложил полномочия. Вопрос об отставке Альберта Османова рассмотрели на внеочередной сессии районного Совета народных депутатов, сообщает республиканское правительство.



Преемнику Османова Темуру Губжокову (он назначен и. о. главы района. — Прим. ред.) предстоит среди прочего стабилизировать ситуацию с возникшим в начале мая очагом коронавирусной инфекции.



— Стабилизация ситуации с возникшим очагом и последующим всплеском коронавирусной инфекции в районе также является общей задачей всех ответственных структур муниципалитета, и ответственность за результат возлагается на каждого члена управленческой команды, — говорится в сообщении правительства.

