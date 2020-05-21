Фельдшер скорой получил ответ на жалобу губернатору о нехватке средств защиты. Публикуем документ

Что было в ответе



Сегодня инициативной группе прислали ответ — его подготовило Министерство здравоохранения Новосибирской области. Сергей Комлев поделился полученным ответом с НГС — он удивлен, почему проверку по обращению проводил региональный Минздрав и ответ писало тоже ведомство. Медики опасаются, что их жалоб губернатор так и не увидел

Минздрав нарушений на Центральной подстанции скорой помощи не выявило. Ведомство подробно перечисляет, какие меры для защиты сотрудников предприняты, а в конце добавляет, что и прокуратура и Роспотребнадзор не выявила никаких нарушений на станции. Публикуем ответ регионального Минздрава полностью.



— В Багдаде всё спокойно. И СИЗы есть. Только почему-то линия (линейные бригады, которые выезжают на стандартные вызовы — Прим.ред.) использует респираторы, которые подарили жители Новосибирска. И очага на центральной подстанции не было. И машины моют не на центральной подстанции в гараже. И приказ главврача № 260 тоже не нарушение. Учет учетом, но приказом определять везти использованные средства защиты на станцию — это прямое нарушение, — прокомментировал ответ регионального Минздрава Сергей Комлев. — Хочу сказать отдельное «спасибо» тем сотрудникам, которые проверяющим рассказали так, как попросило руководство. Нарушений нет, поэтому не плачьте больше по поводу условий работы, зарплаты и выплат.