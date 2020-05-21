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Фельдшер скорой получил ответ на жалобу губернатору о нехватке средств защиты. Публикуем документ

Проверка регионального Минздрава, прокуратуры и Роспотребнадзора никаких нарушений не обнаружила

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Электронное обращение медики отправили ещё 24 апреля. В нём они пожаловались губернатору Новосибирской области Андрею Травникову на отсутствие необходимого количества СИЗ, недостаточность тестирования персонала и тяжелые условия работы

Электронное обращение медики отправили ещё 24 апреля. В нём они пожаловались губернатору Новосибирской области Андрею Травникову на отсутствие необходимого количества СИЗ, недостаточность тестирования персонала и тяжелые условия работы

В Новосибирской области фельдшеры скорой помощи, которые пожаловались на условия работы на центральной подстанции губернатору Новосибирской области Андрею Травникову получили ответ на обращение.

История обращения

Письмо в конце апреля отправляла инициативная группа, в том числе председатель первичной организации профсоюза «Действие» Сергей Комлев.

Электронное обращение медики отправили ещё 24 апреля. В нём они пожаловались губернатору Новосибирской области Андрею Травникову на отсутствие необходимого количества средств индивидуальной защиты, недостаточность тестирования персонала и тяжелые условия работы. Приводим полный текст обращения.

Что было в ответе

Сегодня инициативной группе прислали ответ — его подготовило Министерство здравоохранения Новосибирской области. Сергей Комлев поделился полученным ответом с НГС — он удивлен, почему проверку по обращению проводил региональный Минздрав и ответ писало тоже ведомство. Медики опасаются, что их жалоб губернатор так и не увидел

Минздрав нарушений на Центральной подстанции скорой помощи не выявило. Ведомство подробно перечисляет, какие меры для защиты сотрудников предприняты, а в конце добавляет, что и прокуратура и Роспотребнадзор не выявила никаких нарушений на станции. Публикуем ответ регионального Минздрава полностью.

— В Багдаде всё спокойно. И СИЗы есть. Только почему-то линия (линейные бригады, которые выезжают на стандартные вызовы — Прим.ред.) использует респираторы, которые подарили жители Новосибирска. И очага на центральной подстанции не было. И машины моют не на центральной подстанции в гараже. И приказ главврача № 260 тоже не нарушение. Учет учетом, но приказом определять везти использованные средства защиты на станцию — это прямое нарушение, — прокомментировал ответ регионального Минздрава Сергей Комлев. — Хочу сказать отдельное «спасибо» тем сотрудникам, которые проверяющим рассказали так, как попросило руководство. Нарушений нет, поэтому не плачьте больше по поводу условий работы, зарплаты и выплат.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в Правительство Новосибирской области с просьбой уточнить, почему ответ на обращение медиков был прислан от Министерства здравоохранения Новосибирской области, а не от Правительства региона или губернатора.

В конце апреля фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» Сергей Комлев заявил о вспышке коронавируса на центральной подстанции Новосибирска. Мы поговорили с ним в прямом эфире нашего Instagram. Он рассказал о ситуации, которая складывается в их коллективе — о защите медиков, тестировании на коронавирус и работе в непростых условиях. Расшифровку самых интересных моментов разговора можно посмотреть здесь.

Спустя две недели Министерство здравоохранения Новосибирской области обнародовало цифру заболевших сотрудников скорой помощи — коронавирус обнаружили у 35 человек.

На 19 мая в Новосибирской области больше 200 работников медицинских учреждений заразилось коронавирусом.

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