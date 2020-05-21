Новые жертвы коронавируса: умерли ещё два новосибирца

Оперативный штаб Новосибирской области сообщил о смерти двух пациентов с коронавирусом.
— Скончались 2 человека. Мужчина 60 лет и женщина 59 лет, — говорится в сообщении штаба.
Таким образом, число умерших с коронавирусом достигло 25 человек.
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Недавно НГС писал про смерть доктора наук СО РАН — у него нашли COVID-19, но в общую статистику мужчина не попал.
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