Новые жертвы коронавируса: умерли ещё два новосибирца

Недавно НГС писал про смерть доктора наук СО РАН — у него нашли COVID-19, но в общую статистику мужчина не попал.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите своё здоровье.

