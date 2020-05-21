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Срочно Умерли ещё два новосибирца

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Новые жертвы коронавируса: умерли ещё два новосибирца

Скончались мужчина и женщина. Рассказываем, что о них известно

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Общее количество зараженных COVID-19 в регионе —? человек

Общее количество зараженных COVID-19 в регионе —? человек

Оперативный штаб Новосибирской области сообщил о смерти двух пациентов с коронавирусом.

— Скончались 2 человека. Мужчина 60 лет и женщина 59 лет, — говорится в сообщении штаба.

Таким образом, число умерших с коронавирусом достигло 25 человек.

Если вы знали лично умерших пациентов — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.

Недавно НГС писал про смерть доктора наук СО РАН — у него нашли COVID-19, но в общую статистику мужчина не попал.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите своё здоровье.

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