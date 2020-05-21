Оперштаб Новосибирской области озвучил новые данные по заболевшим коронавирусом на 11 утра 21 мая. За прошедшие сутки заразились 76 человек.



— В Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 43 пациента. Скончались 2 человека. Мужчина 60 лет и женщина 59 лет, — говорится в сводке оперштаба.

Всего в регионе зарегистрирован 1881 случай заражения коронавирусом, в том числе 122 ребенка. 773 человека выздоровели, скончались 25 пациентов.



В отделениях реанимации сегодня находится 71 человек. На ИВЛ — 18 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализировано 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе — с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска — 1466.



3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 5 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 — в Сузунской, 2 — в Коченевскую, 4 пациент — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.



В Новосибирской области на данный момент проведено 85 268 тестов на коронавирус.



Под медицинским наблюдением находятся 2604 человека, 14824 — сняты с наблюдения.