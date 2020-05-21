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Для короткого видео нужно было сниматься четыре часа

Для короткого видео нужно было сниматься четыре часа

Новосибирец Роман Жайворон в изоляции снял дома видео в технике стоп-моушн, вдохновившись клипом израильского музыканта. Для ролика позировала его девушка.

История создания видео

— Я веду YouTube-канал про съёмку и монтаж видео для обычных людей, не профи. Популяризирую культуру видео, так сказать. И так как сейчас президент рекомендует соблюдать режим самоизоляции, на улице особо не поснимаешь. И я стал думать, чем бы таким удивить своих подписчиков и чтобы это можно было снять в обычной квартире, — рассказывает Роман Жайворон.

Он вспомнил старый клип израильского музыканта Орена Лави, в котором есть оригинальная идея в технике стоп-моушн.

— Девушка будто спит и ей снятся разные трогательные образы, и всё это снято «сверху вниз» и в движении, как в мультике. В общем, решил повторить идею в миниатюре. Специально не использовал никакой спецтехники. Только мобильный телефон, который прикрепил к швабре на автомобильный магнитный держатель, а швабру примотал скотчем к стремянке. И всё!

Вот что получилось у Романа:

На создание этого видео Рому вдохновил клип израильского музыканта

А вот оригинальный клип, вдохновивший новосибирца — в 2010 году этот клип был номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшее музыкальное видео»

Вот ещё несколько роликов Романа в той же технике:

Для одного такого видео нужно сделать как можно больше фотографий, чтобы потом совмещать их при монтаже

Для этого видео Рома сделал около 160 фотографий

Сделали около 200 фотографий

Роман снимал свою версию клипа около четырёх часов. Вместе с девушкой он придумал мини-сюжет, как она во сне едет на лонгборде и слушает музыку, потом поёт на сцене, затем лезет в горы, летит вниз и сон заканчивается.

— Для 30-секундного видео мы сделали около 200 фотографий. После каждого снимка немного изменяли сцену: чуть подвинули подушку, изменили наклон руки, сдвинули скейт и так далее. Потом мой товарищ Валера сделал из фотографий видео и добавил музыку и аудиоэффекты. Если заранее продумать сюжет, такое видео несложно сделать любому человеку. А результат прикольный! Только наберитесь терпения, нужно реально много кадров, а предметы нужно сдвигать прям на миллиметры и каждый раз делать снимок, — уверяет Рома.

Как сделать такое видео самому

Роман Жайворон сделал подробную инструкцию, для тех, кто хочет сделать похожее видео — посмотрите.

Здесь Рома рассказывает, как создать видео дома, используя все подручные средства

На самоизоляции многие сибиряки снимают видео, среди которых есть танцы в масках, с гречкой и антисептиками — посмотрите, как они стараются! А музыканты из новосибирской группы «Рви Меха Оркестр» записали заклинание от коронавируса.

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