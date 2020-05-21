Он вспомнил старый клип израильского музыканта Орена Лави, в котором есть оригинальная идея в технике стоп-моушн.

— Девушка будто спит и ей снятся разные трогательные образы, и всё это снято «сверху вниз» и в движении, как в мультике. В общем, решил повторить идею в миниатюре. Специально не использовал никакой спецтехники. Только мобильный телефон, который прикрепил к швабре на автомобильный магнитный держатель, а швабру примотал скотчем к стремянке. И всё!



Вот что получилось у Романа: