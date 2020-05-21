Новосибирец Роман Жайворон в изоляции снял дома видео в технике стоп-моушн, вдохновившись клипом израильского музыканта. Для ролика позировала его девушка.
История создания видео
— Я веду YouTube-канал про съёмку и монтаж видео для обычных людей, не профи. Популяризирую культуру видео, так сказать. И так как сейчас президент рекомендует соблюдать режим самоизоляции, на улице особо не поснимаешь. И я стал думать, чем бы таким удивить своих подписчиков и чтобы это можно было снять в обычной квартире, — рассказывает Роман Жайворон.
Он вспомнил старый клип израильского музыканта Орена Лави, в котором есть оригинальная идея в технике стоп-моушн.
— Девушка будто спит и ей снятся разные трогательные образы, и всё это снято «сверху вниз» и в движении, как в мультике. В общем, решил повторить идею в миниатюре. Специально не использовал никакой спецтехники. Только мобильный телефон, который прикрепил к швабре на автомобильный магнитный держатель, а швабру примотал скотчем к стремянке. И всё!
Вот что получилось у Романа:
А вот оригинальный клип, вдохновивший новосибирца — в 2010 году этот клип был номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшее музыкальное видео»
Вот ещё несколько роликов Романа в той же технике:
Сделали около 200 фотографий
Роман снимал свою версию клипа около четырёх часов. Вместе с девушкой он придумал мини-сюжет, как она во сне едет на лонгборде и слушает музыку, потом поёт на сцене, затем лезет в горы, летит вниз и сон заканчивается.
— Для 30-секундного видео мы сделали около 200 фотографий. После каждого снимка немного изменяли сцену: чуть подвинули подушку, изменили наклон руки, сдвинули скейт и так далее. Потом мой товарищ Валера сделал из фотографий видео и добавил музыку и аудиоэффекты. Если заранее продумать сюжет, такое видео несложно сделать любому человеку. А результат прикольный! Только наберитесь терпения, нужно реально много кадров, а предметы нужно сдвигать прям на миллиметры и каждый раз делать снимок, — уверяет Рома.
Как сделать такое видео самому
Роман Жайворон сделал подробную инструкцию, для тех, кто хочет сделать похожее видео — посмотрите.
Здесь Рома рассказывает, как создать видео дома, используя все подручные средства
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