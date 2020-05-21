Медведица и два медвежонка вышли к людям в Новосибирской области

Вчера утром, 20 мая, в садоводческом обществе возле станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области дачница заметила трёх медведей.

— В 9:30 в районе станции Евсино и садоводческого общества «Юбилейное» к дачному посёлку вышли три медведя, — рассказал корреспонденту НГС дежурный службы «112», — медведица и два медвежонка. Женщина наблюдала их на даче, они рядышком ходили.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили эту информацию.

— На место выехал участковый, медведей там уже не было, — подчеркнули в ведомстве. — Информация о произошедшем была передана в природоохранное ведомство.