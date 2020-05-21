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Медведица и два медвежонка вышли к людям в Новосибирской области

Трёх медведей заметила дачница — она сразу позвонила в службу 112

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С медведицей было два медвежонка&nbsp;

С медведицей было два медвежонка 

Вчера утром, 20 мая, в садоводческом обществе возле станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области дачница заметила трёх медведей.

— В 9:30 в районе станции Евсино и садоводческого общества «Юбилейное» к дачному посёлку вышли три медведя, — рассказал корреспонденту НГС дежурный службы «112», — медведица и два медвежонка. Женщина наблюдала их на даче, они рядышком ходили.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили эту информацию.

— На место выехал участковый, медведей там уже не было, — подчеркнули в ведомстве. — Информация о произошедшем была передана в природоохранное ведомство.

Если у вас есть какая-то информация о произошедшем, вы успели сделать фото или видео медвежат, то свяжитесь с нашим криминальным обозревателем по номеру 8 953 775-22-29. Можно анонимно.

В прошлом году рыбаки видели следы медведя рядом с деревней под Новосибирском — ученые тогда решили, что животные бегут в Новосибирскую область от лесных пожаров. Напомним, что на Михайловской набережной официально запрещено дразнить медведей — такое необычное требование включили в перечень правил поведения, который размещён на стенде у входа в парк со стороны станции метро «Речной вокзал».

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медведимедведи вышли к людямИскитимский район
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