В мире число случаев заражения COVID-19 превысило отметку в 5 миллионов, составив 5 000 038 человек . Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса. С начала пандемии погибли больше 328 тысяч человек. К 21 мая больше всего зараженных по-прежнему в США — почти треть случаев, больше 1 миллиона 500 тысяч. Россия на втором месте. Затем идут Бразилия, Великобритания и Испания.

В России уже больше 308 тысяч подтверждённых случаев COVID-19. По последним данным, в России скончались 2 972 пациента с коронавирусом, 85 392 человека выздоровели. Актуальную информацию по всем регионам страны можно посмотреть по этой ссылке.