В среду вечером, 20 мая, в Кировском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. У «Меги» столкнулись два автомобиля — седан Toyota Avensis и грузовик KIA Bongo. Водитель Toyota Avensis погиб на месте происшествия.



На видео одного из очевидцев попал момент столкновения седана и грузовика. На ролике хорошо видно, как легковой автомобиль на высокой скорости врезается в грузовик.