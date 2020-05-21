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Тема дня У «Меги» погиб водитель «Тойоты»

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Водителя грузовика с травмами увезли в больницу

Водителя грузовика с травмами увезли в больницу

В среду вечером, 20 мая, в Кировском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. У «Меги» столкнулись два автомобиля — седан Toyota Avensis и грузовик KIA Bongo. Водитель Toyota Avensis погиб на месте происшествия.

На видео одного из очевидцев попал момент столкновения седана и грузовика. На ролике хорошо видно, как легковой автомобиль на высокой скорости врезается в грузовик.

Читатель НГС поделился с редакцией ещё одним видео — на нём видны последствия ужасного ДТП.

Если вы стали свидетелем аварии, сделали фото, знаете пострадавшего или погибшего или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157–00–00.

Несколько дней назад на видео попало ДТП в Искитиме. Водитель «Тойоты Камри» насмерть сбил пешехода, перед этим врезавшись в дерево.

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авария. ДТПпогиб человек
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