В среду вечером, 20 мая, в Кировском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. У «Меги» столкнулись два автомобиля — седан Toyota Avensis и грузовик KIA Bongo. Водитель Toyota Avensis погиб на месте происшествия.
На видео одного из очевидцев попал момент столкновения седана и грузовика. На ролике хорошо видно, как легковой автомобиль на высокой скорости врезается в грузовик.
Читатель НГС поделился с редакцией ещё одним видео — на нём видны последствия ужасного ДТП.
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Несколько дней назад на видео попало ДТП в Искитиме. Водитель «Тойоты Камри» насмерть сбил пешехода, перед этим врезавшись в дерево.