В среду, 20 мая, оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти ещё одного человека. В Новосибирской области 1805 заболевших, в том числе 117 детей. С начала пандемии вылечились 730 пациентов, 38 из них — за прошедшие сутки, 23 человека умерли.

Что произошло в городе за сутки?