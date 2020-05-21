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В реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ — 18 пациентов

В реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ — 18 пациентов

В среду, 20 мая, оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти ещё одного человека. В Новосибирской области 1805 заболевших, в том числе 117 детей. С начала пандемии вылечились 730 пациентов, 38 из них — за прошедшие сутки, 23 человека умерли.

Что произошло в городе за сутки?

НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.

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