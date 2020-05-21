В среду, 20 мая, оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти ещё одного человека. В Новосибирской области 1805 заболевших, в том числе 117 детей. С начала пандемии вылечились 730 пациентов, 38 из них — за прошедшие сутки, 23 человека умерли.
Что произошло в городе за сутки?
- Бывший новосибирец Антон выздоровел от коронавируса, но решился на рассказ только в маске. Ему 32 года, он всегда легко переносил все болезни, никаких сопутствующих заболеваний у него не было. Поэтому когда сибиряк увидел свой снимок лёгких — у него был шок. Антон рассказал корреспонденту НГС Елене Гурьяновой, как полтора месяца боролся с болезнью и как его лечили в московской Коммунарке.
- Оперштаб Новосибирской области озвучил новые данные по заболевшим коронавирусом. За прошедшие сутки заразились 77 человек — такого числа заболевших в регионе ещё не было.
- За прошедшие сутки в России зафиксировано еще 8764 случая коронавируса, 9262 человека выздоровели, 135 скончались. Впервые с начала пандемии число заразившихся меньше, чем число выздоровевших — и это хороший знак!
- Некоммерческое партнерство «Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров» опубликовало обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, в котором они просят разрешить предприятиям общепита вернуться к работе.
- Пациенты двух новосибирских больниц рассказывают об одинаковой проблеме: по их словам, людей с подозрением на коронавирус размещают прямо в коридорах.
- После утренней публикации НГС с рассказами врачей о том, как им объясняют отсутствие путинских надбавок за работу с коронавирусом, региональный Минздрав ответил на самые частые вопросы — кто из медработников и сколько денег должен получить, а также куда жаловаться в Новосибирске, если вместо обещанных тысяч на зарплатную карту упали копеечные суммы. Публикуем эту информацию.
- Следователи начали ещё две доследственные проверки по поводу невыплат надбавок медицинским работникам и водителю скорой помощи за работу с пациентами, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.
- Число заболевших за сутки тоже в последнее время держится примерно на одном уровне и даже понемногу снижается. Неужели это то самое плато, которого все ждут уже пару месяцев? Рассказывает вирусолог Людмила Алимбарова.
НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.