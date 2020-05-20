В Новосибирской области на одной из станций местные жители нашли гранату

В среду, 20 мая, на станции Шелховичиха в Новосибирской области местные жители обнаружили предмет, который по всем внешним признакам напоминал гранату.



— В населённом пункте на станции Шелковичиха около 5 часов вечера была обнаружена граната. В 17:10 на место прибыли специалисты администрации Березовского сельсовета и сотрудники МЧС. В 17:40 прибыла полиция, был оцеплен периметр. В 19:15 взрывное устройство было обезврежено, — рассказала читательница НГС.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что предмет никакой опасности для жизни и здоровья граждан не представлял.