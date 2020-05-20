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В Новосибирской области на одной из станций местные жители нашли гранату

Местные жители предположили, что обнаружили учебную гранату

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Находка напугала местных жителей&nbsp;

Находка напугала местных жителей 

В среду, 20 мая, на станции Шелховичиха в Новосибирской области местные жители обнаружили предмет, который по всем внешним признакам напоминал гранату.

— В населённом пункте на станции Шелковичиха около 5 часов вечера была обнаружена граната. В 17:10 на место прибыли специалисты администрации Березовского сельсовета и сотрудники МЧС. В 17:40 прибыла полиция, был оцеплен периметр. В 19:15 взрывное устройство было обезврежено, — рассказала читательница НГС.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что предмет никакой опасности для жизни и здоровья граждан не представлял.

— В 16:50 поступило сообщение от жителей Новосибирского района об обнаружении предмета, похожего на учебную гранату. На место выезжали сотрудники полиции и Росгвардии. По результатам исследования, данный предмет никакой опасности для жизни и здоровья граждан не представляет. Это был муляж, к настоящей гранате предмет не имеет никакого отношения, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На вызов приехали сотрудники полиции и Росгвардии

На вызов приехали сотрудники полиции и Росгвардии

Также в ведомстве добавили, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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нашли гранатуНовосибирская область
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