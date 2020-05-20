В четверг вечером, 20 мая, в Новосибирске рядом с ТРЦ «Аура» произошёл пожар. Столб густого черного дыма было видно из разных районов города.



Как сообщает паблик «АСТ-54», очаг возгорания находится неподалёку от перекрёстка Ипподромской магистрали и Военной, рядом с заправкой «Газойл».

— Горит мусор, также горят покрышки на открытой территории, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.



Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

