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В четверг вечером, 20 мая, в Новосибирске рядом с ТРЦ «Аура» произошёл пожар. Столб густого черного дыма было видно из разных районов города.

Как сообщает паблик «АСТ-54», очаг возгорания находится неподалёку от перекрёстка Ипподромской магистрали и Военной, рядом с заправкой «Газойл».

— Горит мусор, также горят покрышки на открытой территории, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

В этот понедельник, 18 мая, во втором часу дня новосибирцы заметили сильное задымление на территории ТЭЦ-2 в Ленинском районе города. Дым видели жители разных районов города.

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