Эксперимент НГС: наш журналист лично сдала тест на антитела к коронавирусу

Официально Новосибирск всё ещё живёт в режиме самоизоляции, но по факту люди ходят на работу, гуляют и наслаждаются тёплой погодой. В этот четверг, 21 мая, мы как обычно в режиме онлайн будем показывать и рассказывать вам обо всех интересных событиях в Новосибирске.

Рассказывайте нам, что происходит сегодня в городе. Присылайте фото цветущих клумб и деревьев, парков и скверов, утренних (и не только) пробок и всего того, что привлекло ваше внимание в этот четверг! Это можно сделать через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00 , по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

