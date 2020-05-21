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Эксперимент НГС: наш журналист лично сдала тест на антитела к коронавирусу

И узнала, насколько эффективен этот анализ и может ли переболевший ковидом заразиться повторно

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Власти открыли парки для прогулок

Власти открыли парки для прогулок

Официально Новосибирск всё ещё живёт в режиме самоизоляции, но по факту люди ходят на работу, гуляют и наслаждаются тёплой погодой. В этот четверг, 21 мая, мы как обычно в режиме онлайн будем показывать и рассказывать вам обо всех интересных событиях в Новосибирске.

Рассказывайте нам, что происходит сегодня в городе. Присылайте фото цветущих клумб и деревьев, парков и скверов, утренних (и не только) пробок и всего того, что привлекло ваше внимание в этот четверг! Это можно сделать через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Алёна Истомина

Журналистка Ксения Лысенко сдала тест на антитела к коронавирусу

А вот видео, о том, как наш корреспондент Ксения Лысенко лично сдаёт тест на антитела к коронавирусу. Эффективен ли такой анализ, может ли переболевший человек повторно заразиться коронавирусом даже при наличии антител - всё это вы можете узнать в нашем специальном репортаже.

Алёна Истомина

Тестирование на антитела к коронавирусу — то, чего многие долго ждали. Отчасти потому, что переливание донорской плазмы крови с антителами может быть эффективным способом лечения заражённых коронавирусом (об этом московские медики говорили ещё в апреле). Да и этот анализ, наконец, даст ответ на важный для многих новосибирцев вопрос — а не перенёс ли он коронавирус в январе-феврале, тем более главный инфекционист НСО допускала такую возможность. Насколько эффективно такое исследование, может ли переболевший заразиться повторно даже при наличии антител и как берут анализ — журналист Ксения Лысенко лично сдала тест и поговорила с врачами. Как всё прошло? Об этом вы можете узнать здесь.

Алёна Истомина

Давайте вспомним всё, что произошло в городе за минувшие сутки!

Бывший новосибирец Антон выздоровел от коронавируса, но решился на рассказ только в маске. Ему 32 года, он всегда легко переносил все болезни, никаких сопутствующих заболеваний у него не было. Поэтому когда сибиряк увидел свой снимок лёгких — у него был шок. Антон рассказал корреспонденту НГС Елене Гурьяновой, как полтора месяца боролся с болезнью и как его лечили в московской Коммунарке.

  • Пациенты двух новосибирских больниц рассказывают об одинаковой проблеме: по их словам, людей с подозрением на коронавирус размещают прямо в коридорах.
  • После утренней публикации НГС с рассказами врачей о том, как им объясняют отсутствие путинских надбавок за работу с коронавирусом, региональный Минздрав ответил на самые частые вопросы — кто из медработников и сколько денег должен получить, а также куда жаловаться в Новосибирске, если вместо обещанных тысяч на зарплатную карту упали копеечные суммы. Публикуем эту информацию.
Алёна Истомина

Открою маленький секрет - лично я обожаю такую погоду! Всё мечтаю о том, чтобы летом в Новосибирске было максимум +15 градусов, а ещё мелкий дождик, после которого так приятно дышать. А какую погоду любите вы?

Какая погода нравится вам больше всего?

    Алёна Истомина

    В Новосибирске сейчас пасмурно и всего +12 градусов. Посмотрите, как город просыпается и собирается на работу.

    На улице пахнет свежестью&nbsp; &nbsp;

    На улице пахнет свежестью   

    Время семь утра, люди только начинают собираться на работу&nbsp;

    Время семь утра, люди только начинают собираться на работу 

    Вот что сейчас происходит на улице Каменской в Центральном районе Новосибирска&nbsp;

    Вот что сейчас происходит на улице Каменской в Центральном районе Новосибирска 

    Пока на дорогах машин немного, но это пока!&nbsp;

    Пока на дорогах машин немного, но это пока! 

    Алёна Истомина

    Доброе утро, читатели! Сегодня вести трансляцию буду я, Алёна Истомина

    Для начала, по традиции, немного статистики. В Новосибирской области 1805 человек, заразившихся коронавирусом, а число вылечившихся - 730. За прошедшие сутки умер один человек - мужчина, ему было 64 года.

    В отделениях реанимации сейчас находятся 66 человек, на ИВЛ - 18 сибиряков.

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    коронавирус в Новосибирске
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