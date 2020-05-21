Эксперимент НГС: наш журналист лично сдала тест на антитела к коронавирусу

Журналистка Ксения Лысенко сдала тест на антитела к коронавирусу
А вот видео, о том, как наш корреспондент Ксения Лысенко лично сдаёт тест на антитела к коронавирусу. Эффективен ли такой анализ, может ли переболевший человек повторно заразиться коронавирусом даже при наличии антител - всё это вы можете узнать в нашем специальном репортаже.
Тестирование на антитела к коронавирусу — то, чего многие долго ждали. Отчасти потому, что переливание донорской плазмы крови с антителами может быть эффективным способом лечения заражённых коронавирусом (об этом московские медики говорили ещё в апреле). Да и этот анализ, наконец, даст ответ на важный для многих новосибирцев вопрос — а не перенёс ли он коронавирус в январе-феврале, тем более главный инфекционист НСО допускала такую возможность. Насколько эффективно такое исследование, может ли переболевший заразиться повторно даже при наличии антител и как берут анализ — журналист Ксения Лысенко лично сдала тест и поговорила с врачами. Как всё прошло? Об этом вы можете узнать здесь.
Давайте вспомним всё, что произошло в городе за минувшие сутки!
Бывший новосибирец Антон выздоровел от коронавируса, но решился на рассказ только в маске. Ему 32 года, он всегда легко переносил все болезни, никаких сопутствующих заболеваний у него не было. Поэтому когда сибиряк увидел свой снимок лёгких — у него был шок. Антон рассказал корреспонденту НГС Елене Гурьяновой, как полтора месяца боролся с болезнью и как его лечили в московской Коммунарке.
- Оперштаб Новосибирской области озвучил новые данные по заболевшим коронавирусом. За прошедшие сутки заразились 77 человек — такого числа заболевших в регионе ещё не было.
- За прошедшие сутки в России зафиксировано еще 8764 случая коронавируса, 9262 человека выздоровели, 135 скончались. Впервые с начала пандемии число заразившихся меньше, чем число выздоровевших — и это хороший знак!
- За прошедшие сутки в России зафиксировано еще 8764 случая коронавируса, 9262 человека выздоровели, 135 скончались. Впервые с начала пандемии число заразившихся меньше, чем число выздоровевших — и это хороший знак!
- Некоммерческое партнерство «Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров» опубликовало обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, в котором они просят разрешить предприятиям общепита вернуться к работе.
- Пациенты двух новосибирских больниц рассказывают об одинаковой проблеме: по их словам, людей с подозрением на коронавирус размещают прямо в коридорах.
- После утренней публикации НГС с рассказами врачей о том, как им объясняют отсутствие путинских надбавок за работу с коронавирусом, региональный Минздрав ответил на самые частые вопросы — кто из медработников и сколько денег должен получить, а также куда жаловаться в Новосибирске, если вместо обещанных тысяч на зарплатную карту упали копеечные суммы. Публикуем эту информацию.
- Следователи начали ещё две доследственные проверки по поводу невыплат надбавок медицинским работникам и водителю скорой помощи за работу с пациентами, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.
Открою маленький секрет - лично я обожаю такую погоду! Всё мечтаю о том, чтобы летом в Новосибирске было максимум +15 градусов, а ещё мелкий дождик, после которого так приятно дышать. А какую погоду любите вы?
Какая погода нравится вам больше всего?
В Новосибирске сейчас пасмурно и всего +12 градусов. Посмотрите, как город просыпается и собирается на работу.
Доброе утро, читатели! Сегодня вести трансляцию буду я, Алёна Истомина
Для начала, по традиции, немного статистики. В Новосибирской области 1805 человек, заразившихся коронавирусом, а число вылечившихся - 730. За прошедшие сутки умер один человек - мужчина, ему было 64 года.
В отделениях реанимации сейчас находятся 66 человек, на ИВЛ - 18 сибиряков.