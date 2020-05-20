В среду вечером, 20 мая, в Кировском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. На перекрёстке улиц Ватутина и Мира столкнулись седан Toyota Avensis и грузовик Kia Bongo. У легкового автомобиля сильно повреждена передняя часть, а грузовик опрокинулся на бок. Водитель Toyota Avensis погиб, водитель грузовика в больнице.

— В 19:11 поступило сообщение об аварии, двое пострадавших. Один человек зажат в легковом автомобиле, грузовой автомобиль перевернулся, — рассказали в службе «112».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ДТП подтвердили.