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Тема дня Люди лежат прямо в коридорах: фото из двух больниц

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В среду вечером, 20 мая, в Кировском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. На перекрёстке улиц Ватутина и Мира столкнулись седан Toyota Avensis и грузовик Kia Bongo. У легкового автомобиля сильно повреждена передняя часть, а грузовик опрокинулся на бок. Водитель Toyota Avensis погиб, водитель грузовика в больнице.

— В 19:11 поступило сообщение об аварии, двое пострадавших. Один человек зажат в легковом автомобиле, грузовой автомобиль перевернулся, — рассказали в службе «112».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ДТП подтвердили.

— Водитель Toyota Avensis совершил столкновение с попутным впереди идущим грузовиком Kia Bongo. В результате чего грузовик опрокидывается на бок. Погиб водитель Toyota Avensis, он получил травмы не совместимые с жизнью. Мужчина, на вид приблизительно 30 лет. Водитель грузовика с травмами доставлен в больницу.

Два дня назад под Новосибирском в Искитиме водитель «Тойоты Камри» насмерть сбил пешехода, перед этим врезавшись в дерево.

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авария. ДТП
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