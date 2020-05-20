В среду вечером, 20 мая, в Кировском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. На перекрёстке улиц Ватутина и Мира столкнулись седан Toyota Avensis и грузовик Kia Bongo. У легкового автомобиля сильно повреждена передняя часть, а грузовик опрокинулся на бок. Водитель Toyota Avensis погиб, водитель грузовика в больнице.
— В 19:11 поступило сообщение об аварии, двое пострадавших. Один человек зажат в легковом автомобиле, грузовой автомобиль перевернулся, — рассказали в службе «112».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ДТП подтвердили.
— Водитель Toyota Avensis совершил столкновение с попутным впереди идущим грузовиком Kia Bongo. В результате чего грузовик опрокидывается на бок. Погиб водитель Toyota Avensis, он получил травмы не совместимые с жизнью. Мужчина, на вид приблизительно 30 лет. Водитель грузовика с травмами доставлен в больницу.
Два дня назад под Новосибирском в Искитиме водитель «Тойоты Камри» насмерть сбил пешехода, перед этим врезавшись в дерево.