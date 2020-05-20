Дело экс-директора «Новосибирскэнергосбыта»: названы страны, куда Подчасова покупала путёвки за счёт компании

В «Новосибирскэнергосбыте» рассказали, куда за счёт компании покупала турпутёвки экс-директор Татьяна Подчасова.
— В результате проведенной проверки были выявлены факты неоднократного распоряжения бывшим Генеральным директором Подчасовой Т.Н. денежными средствами Общества (АО «Новосибирскэнергосбыт») в личных целях по договорам, заключенным с одной из региональных организаций, — ответили на запрос корреспондента НГС в компании.
Название этой организации в ответе на запрос не называется, но сообщается, что при Подчасовой Новосибирскэнергосбыт заключил с ней 31 договор с 2014 по 2017 годы. Предмет договоров — «якобы оказание Обществу информационно-консультативных услуг (проведение обучающих семинаров)».
По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, из бюджета организации были оплачены туристические путевки для Подчасовой и топ-менеджеров на общую сумму около 4 830 000 рублей.
— Под видом проведения обучающих семинаров для сотрудников Общества на территории России, приобретались туристические путевки в страны: Франция, Черногория, Португалия, Италия, Чехия, ОАЭ. Подчасова Т.Н. организовывала такие туристические поездки как для себя лично, так и для своих близких родственников, которые работали в Обществе, — добивили в компании.
Дело Подчасовой уже передали в суд. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».
В июне 2017 года Татьяна Подчасова была награждена президентом медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она была уволена с поста генерального директора «Новосибирскэнергосбыта» в мае прошлого года. На этот пост был назначен Карен Дашьян, который продолжает сейчас руководить компанией.