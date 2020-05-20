Дело экс-директора «Новосибирскэнергосбыта»: названы страны, куда Подчасова покупала путёвки за счёт компании

По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, из бюджета организации были оплачены туристические путевки для Подчасовой и топ-менеджеров на общую сумму около 4 830 000 рублей.

— Под видом проведения обучающих семинаров для сотрудников Общества на территории России, приобретались туристические путевки в страны: Франция, Черногория, Португалия, Италия, Чехия, ОАЭ. Подчасова Т.Н. организовывала такие туристические поездки как для себя лично, так и для своих близких родственников, которые работали в Обществе, — добивили в компании.

Дело Подчасовой уже передали в суд. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

В июне 2017 года Татьяна Подчасова была награждена президентом медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она была уволена с поста генерального директора «Новосибирскэнергосбыта» в мае прошлого года. На этот пост был назначен Карен Дашьян, который продолжает сейчас руководить компанией.