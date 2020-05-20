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Экономика

Почти 15% жителей Новосибирской области оказались за чертой бедности

Около 400 тысяч человек в регионе в 2019 году имели доход ниже прожиточного минимума

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Почти 15% новосибирцев оказались за чертой бедности&nbsp;

Почти 15% новосибирцев оказались за чертой бедности 

Новосибирскстат опубликовал данные за 2019 год об уровне доходов жителей Новосибирской области. Почти 15% оказались за чертой бедности.

— По предварительным данным, в 2019 году 14,2% населения Новосибирской области имели среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума, — рассказали в Новосибирскстате. Количество таких людей составило 395,96 тысячи.

В конце 2019 года прожиточный минимум составлял 11 018 рублей.

— По-прежнему наиболее острой социальной проблемой является высокая степень расслоения населения по уровню доходов. На долю 10% наиболее обеспеченного населения приходится 27,8% денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2,3%. Объем денежных доходов, которыми располагали 10% наиболее обеспеченных, в 12 раз выше, чем у 10% менее обеспеченных, — добавили в ведомстве.

По данным Новосибирскстата, в среднем самый маленький доход составил 6992 рубля, а в группе с наибольшими доходами — 84 277 рублей.

Вы остались без работы из-за пандемии коронавируса и без средств к существованию? Вы спокойно выживаете на прожиточный минимум или доход ниже него? Вы получаете огромную зарплату даже в кризис? Расскажите нам свою историю! Присылайте ваш рассказ на редакционную почту news@ngs.ru или через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 913 713-55-80.

В феврале Новосибирскстат опубликовал данные о средней заработной плате в Сибирском федеральном округе — в 2019 году она составляла 40 тысяч 880 рублей. В Новосибирской области она чуть ниже — 38 тысяч 365 рублей. Больше всего получают люди, которые работают в сфере финансов, — в среднем 71 тысячу 320 рублей, а меньше других — сотрудники гостиниц и общепита. Их средняя зарплата едва дотягивает до 22 тысяч. Мы решили проверить, реальны ли эти цифры, и собрали собственную статистику.

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