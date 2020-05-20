Почти 15% жителей Новосибирской области оказались за чертой бедности

По данным Новосибирскстата, в среднем самый маленький доход составил 6992 рубля, а в группе с наибольшими доходами — 84 277 рублей.

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В феврале Новосибирскстат опубликовал данные о средней заработной плате в Сибирском федеральном округе — в 2019 году она составляла 40 тысяч 880 рублей. В Новосибирской области она чуть ниже — 38 тысяч 365 рублей. Больше всего получают люди, которые работают в сфере финансов, — в среднем 71 тысячу 320 рублей, а меньше других — сотрудники гостиниц и общепита. Их средняя зарплата едва дотягивает до 22 тысяч. Мы решили проверить, реальны ли эти цифры, и собрали собственную статистику.