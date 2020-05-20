Зарубежные рейсы в Турцию будут летать только в аэропорты Стамбула и Анкары. Вместе с пациентом могут приехать двое сопровождающих. На границе они должны будут предъявить справку о том, что у них нет коронавируса, либо уже по прибытии в Турцию пройти платное тестирование.

После въезда и прохождения границы и таможенного контроля пациентам и их сопровождающим нужно будет ехать сразу в клинику и находиться на ее территории на протяжении всего курса лечения.

Для лечения иностранцев в турецких больницах выделят специальные зоны — отдельный этаж или целое крыло больницы.

Как сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), россияне вряд ли смогут отправиться в Турцию в ближайшее время — авиасообщение страны с другими странами мира закрыто из-за пандемии, а сроки открытия российских границ до сих пор неизвестны.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял, что ведомство надеется на возобновление внутреннего авиасообщения с июня этого года, а международного — с июля, а вице-президент АТОР Дмитрий Горин предположил, что Россия откроет международные рейсы в третьем квартале текущего года (июль–сентябрь).

