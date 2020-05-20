Сегодня впервые с начала эпидемии коронавирусной инфекции в России число выздоровевших за сутки превысило число инфицированных. Само число заболевших за сутки тоже в последнее время держится примерно на одном уровне и даже понемногу снижается. Неужели это то самое плато, которого все ждут уже пару месяцев?



— Любой эпидемический процесс, неважно обусловлен он коронавирусом или вирусом гриппа, имеет несколько фаз в своем протекании. Поэтому прежде, чем говорить, что такое плато, нужно понять, что такое пик. Что мы называем пиком? Это максимальное число новых случаев заболевания, которые регистрируются ежедневно. Если мы говорим о России, после 22 апреля скорость прироста превышала 10%. Сейчас не превышает 5%, — объясняет ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, вирусолог Людмила Алимбарова.

