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СК проверяет жалобы новосибирских медиков, недовольных выплатами за работу с ковидом

К следователям обратились работники поликлиники № 2, а также водитель скорой помощи

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На отсутствие доплат пожаловались сотрудники городской клинической&nbsp;<nobr class="_">поликлиники № 2</nobr>, а также водитель скорой помощи

На отсутствие доплат пожаловались сотрудники городской клинической поликлиники № 2, а также водитель скорой помощи

Следователи начали ещё две доследственные проверки по поводу невыплат надбавок медицинским работникам и водителю скорой помощи за работу с пациентами, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

— Согласно первому обращению, руководство поликлиники № 2 до сих пор не выплатило медперсоналу в полном объеме выплаты, положенные за работу в условиях пандемии коронавируса. По словам второго обратившегося сотрудника, в апреле он работал водителем на Дзержинской подстанции скорой медицинской помощи в Новосибирске в составе бригады по работе с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, но положенных стимулирующих выплат до сих пор не получил, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Сейчас следователи проверяют факты, которые сообщили сотрудники медучреждений.

— Следственные органы и впредь будут реагировать на все нарушения прав медицинских работников, давая правовую оценку всем подобным фактам, — добавили в СК.

На совещании 11 мая Владимир Путин поручил обеспечить выплаты врачам. Суммы доплат доходили до 60 тысяч рублей за двухнедельную смену — это для тех, кто оказывает помощь непосредственно больным с коронавирусом. Медики деньги получили. Но совсем не в том объёме, в котором поручал президент. Кому-то пришло две тысячи, кому-то — 57 рублей. В зависимости от отработанного времени.

Тогда 15 мая глава государства устроил разнос руководителям регионов, выразив недовольство тем, что они «развели бюрократическую канитель», и поручил вознаградить всех в полной мере. На выполнение президентских распоряжений у адресатов было несколько дней. Как обстоят дела с выплатами врачам в разных регионах страны, читайте здесь.

Накануне, 19 мая, министр здравоохранения Новосибирской области заявил, что в нашем регионе медикам пересчитали выплаты за работу с коронавирусными больными: дополнительно из бюджета на выплаты направили 77 миллионов рублей.

Кто и сколько денег должен получить — смотрите тут. А здесь почитайте рассказы медиков о том, как руководство объясняет им отсутствие путинских надбавок.

Вы получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19? Расскажите нам, какую сумму вы получили и довольны ли вы ей? Присылайте информацию на редакционную почту news@ngs.ru или через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 913 713–55–80.

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