СК проверяет жалобы новосибирских медиков, недовольных выплатами за работу с ковидом

Сейчас следователи проверяют факты, которые сообщили сотрудники медучреждений.

— Следственные органы и впредь будут реагировать на все нарушения прав медицинских работников, давая правовую оценку всем подобным фактам, — добавили в СК.



На совещании 11 мая Владимир Путин поручил обеспечить выплаты врачам. Суммы доплат доходили до 60 тысяч рублей за двухнедельную смену — это для тех, кто оказывает помощь непосредственно больным с коронавирусом. Медики деньги получили. Но совсем не в том объёме, в котором поручал президент. Кому-то пришло две тысячи, кому-то — 57 рублей. В зависимости от отработанного времени.



Тогда 15 мая глава государства устроил разнос руководителям регионов, выразив недовольство тем, что они «развели бюрократическую канитель», и поручил вознаградить всех в полной мере. На выполнение президентских распоряжений у адресатов было несколько дней. Как обстоят дела с выплатами врачам в разных регионах страны, читайте здесь.



Накануне, 19 мая, министр здравоохранения Новосибирской области заявил, что в нашем регионе медикам пересчитали выплаты за работу с коронавирусными больными: дополнительно из бюджета на выплаты направили 77 миллионов рублей.