Семьи с маленькими детьми до трёх лет могут получить «коронавирусное» пособие на ребёнка в размере 5 тысяч рублей — деньги выплачиваются каждый месяц с апреля по июнь. Оформить выплату можно на сайтах Госуслуг или Пенсионного фонда. Мама троих детей Юлия Шульженко рассказала НГС, с какими сложностями ей пришлось столкнуться при оформлении пособия — возможно, эта история убережет вас от подобных проблем и ошибок. Публикуем колонку многодетной сибирячки.
Первую попытку я сделала через Госуслуги. Возникла ошибка на сайте: у ребёнка фамилия Евгеньев, а имя — Герман. Система изначально меня не пускала, думала, что я в строке «фамилия» пишу имя. Я поменяла местами, то есть в фамилию написала Герман, а в имя — Евгеньев. Думала, что сочтётся, свидетельство же о рождении есть. Сижу, жду, а никакого ответа нет. Проходит две недели. Соседка говорит: «Я деньги получила», хотя отправила заявку на пять дней позднее меня (я — 15 апреля, она — 20 числа и через четыре дня уже получила).
Нахожу телефоны Пенсионного фонда. Уточняю, на какой стадии рассмотрение заявки, потому что сайт Госуслуг завис, никакой информации не выдает. Дозвонилась, мне говорят: «Вам отказ, такого ребёнка нет». Я говорю: «Вы понимаете, что это в программе проблема?». Мне отказали. Хорошо. В техподдержку не дозвониться, по 40 минут ожидание, нет возможности уточнить. Я не могу повторно обратиться на Госуслуги, у меня не закрыто это заявление еще. То есть мне уже отказал Пенсионный фонд, а на Госуслугах заявка все еще висит в обработке.
Я у Пенсионного фонда уточняю, какие ещё варианты есть. Говорят: «Можете на нашем сайте оформить». 24 апреля, уже на сайте ПФР, я оформляю заново заявку. Отправляю.
Потом поехала в МФЦ, чтобы уж наверняка оформить. Прежде, чем туда поехать, возникли сложности со взятием талонов. Я нашла самый отдалённый межфункциональный центр, где были талоны на утреннее время. Вроде всё прошло нормально, получается, заявления были актуальны и в Пенсионном, и в МФЦ. Думаю: ну теперь-то уж точно получу пособие. Но опять тишина. Со службой поддержки Пенсионного фонда связаться не удалось. Единственный телефон, на который иногда отвечают, находится в Ленинском районе. Дозвонилась. Сказали, мою заявку одобрили. Было 27 апреля.
Дни шли, деньги всё не приходили. Начались праздничные дни. Я снова позвонила в Пенсионный, чтобы узнать, когда получу пособие. Мне сказали, что якобы деньги отправлены 30 апреля, поэтому разбираться нужно с банком.
Я звоню в банк, там говорят: «Оставьте своё обращение, мы его рассмотрим в течение 14 дней». Я говорю: «Мне деньги сейчас нужны. Давайте в срочном режиме составим жалобу, мне срочно надо их найти». Мы составили жалобу, и мне через час отзваниваются. Деньги — 5 тысяч рублей — нашли. Только вот назначение платежа от Пенсионного фонда не соответствует номинальному счёту, куда всегда приходили и приходят алименты и социальные выплаты. Хотя ранее работник банка заверял, что никаких ограничений нет и деньги должны были быть доставлены по этому счёту. А в Пенсионном фонде при переводе написали не «пособие на ребёнка», а какой-то возврат. Сказали ждать, когда позвонят из Пенсионного фонда и скажут, что деньги вернулись и можно донести новые реквизиты.
Я не стала ждать их звонка. Я ещё раз заполнила заявление на сайте Пенсионного фонда, уже с новыми реквизитами обычной дебетовой карты. Мне позвонил наконец-то сотрудник Пенсионного фонда и продиктовал адрес почты, куда можно прислать реквизиты. Адрес очень длинный, я несколько раз на него скидывала данные, ничего не дошло. И если бы я не звонила и не уточняла, дошли ли реквизиты, то так бы и не узнала, что мои сообщения не доходят. Пока я настойчиво не спросила, каким образом еще можно эти реквизиты отправить, тогда только мне дали добро привезти их в определенную структуру Ленинского района, где рассматривалось мое заявление. Пришлось ехать. Мне сказали, что нужно взять талон и записаться на следующую неделю. Еще и там нужно было быть настойчивой, чтобы меня пропустили в отдел. В итоге меня поставили перед фактом, что нужно ещё 10 дней на ожидание. Деньги поступили чуть раньше — через четыре дня.
И, получается, пособие на ребёнка я получила спустя месяц после отправления первой заявки. Если бы Пенсионный фонд правильно написал назначение платежа от 30 апреля, то деньги бы были доставлены на номинальный счёт. Так что, родители, держите всё на личном контроле.
Ранее НГС публиковал список всех пособий и льгот, которые пообещал Владимир Путин за время пандемии. Меры поддержки коснулись семей, безработных и бизнеса. А журналист НГС на личном примере показала, как получить выплату в 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет. Инструкцию смотрите тут.
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