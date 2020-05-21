Дни шли, деньги всё не приходили. Начались праздничные дни. Я снова позвонила в Пенсионный, чтобы узнать, когда получу пособие. Мне сказали, что якобы деньги отправлены 30 апреля, поэтому разбираться нужно с банком.



Я звоню в банк, там говорят: «Оставьте своё обращение, мы его рассмотрим в течение 14 дней». Я говорю: «Мне деньги сейчас нужны. Давайте в срочном режиме составим жалобу, мне срочно надо их найти». Мы составили жалобу, и мне через час отзваниваются. Деньги — 5 тысяч рублей — нашли. Только вот назначение платежа от Пенсионного фонда не соответствует номинальному счёту, куда всегда приходили и приходят алименты и социальные выплаты. Хотя ранее работник банка заверял, что никаких ограничений нет и деньги должны были быть доставлены по этому счёту. А в Пенсионном фонде при переводе написали не «пособие на ребёнка», а какой-то возврат. Сказали ждать, когда позвонят из Пенсионного фонда и скажут, что деньги вернулись и можно донести новые реквизиты.



Я не стала ждать их звонка. Я ещё раз заполнила заявление на сайте Пенсионного фонда, уже с новыми реквизитами обычной дебетовой карты. Мне позвонил наконец-то сотрудник Пенсионного фонда и продиктовал адрес почты, куда можно прислать реквизиты. Адрес очень длинный, я несколько раз на него скидывала данные, ничего не дошло. И если бы я не звонила и не уточняла, дошли ли реквизиты, то так бы и не узнала, что мои сообщения не доходят. Пока я настойчиво не спросила, каким образом еще можно эти реквизиты отправить, тогда только мне дали добро привезти их в определенную структуру Ленинского района, где рассматривалось мое заявление. Пришлось ехать. Мне сказали, что нужно взять талон и записаться на следующую неделю. Еще и там нужно было быть настойчивой, чтобы меня пропустили в отдел. В итоге меня поставили перед фактом, что нужно ещё 10 дней на ожидание. Деньги поступили чуть раньше — через четыре дня.

