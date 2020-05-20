Дело о гибели Антона Лучанского. В крови водителя, сбившего известного журналиста, нашли наркотики

В ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно подтвердить эту информацию.

— Расследование находится на этапе завершения, как только будет предъявлено обвинение, тогда мы сможем что-то прокомментировать, пока нет официальных комментариев, — объяснили в полиции.

Автомобиль «Мерседес-Бенц Е200» сбил Антона Лучанского, когда тот вышел из трамвая на улице Богдана Хмельницкого. За рулём был 27-летний мужчина, против него завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

За рулем «Мерседеса», по данным «Новой Сибири», находился бизнесмен Никита Лазьков. «Вести Новосибирск», ссылаясь на открытые источники, писали о том, что Лазьков какое-то время был учредителем транспортной компании, которая два года показывала нулевой доход, а потом резкий рост выручки ─ 19 миллионов с прибылью 3 миллиона. После этого фирма закрылась, и Никита Лазьков открыл новый бизнес. На закрытой странице одной из соцсетей он называл себя управляющим банком. Кроме этого, по данным «Вестей Новосибирск», отец Никиты Лазькова известен тем, что в конце 2000-х получил срок за то, что вовлекал новосибирских девушек в занятие проституцией в Испании. Тем из них, кто пытался сбежать, угрожали продажей на органы. Сейчас, по данным «Вестей», отец Лазькова владеет бизнесом по продаже электроприборов.

