Минздрав ответил на жалобы врачей. Считаем, кто и сколько денег должен получить за работу с COVID-19

После утренней публикации НГС с рассказами врачей о том, как им объясняют отсутствие путинских надбавок за работу с коронавирусом, региональный Минздрав ответил на самые частые вопросы — кто из медработников и сколько денег должен получить, а также куда жаловаться в Новосибирске, если вместо обещанных тысяч на зарплатную карту упали копеечные суммы. Публикуем эту информацию.
Кто получит выплаты в полном размере?
Стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 перечисляются медикам на основании двух документов — постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года № 484 и постановления Правительства от 15 мая 2020 года № 678. Их получают медицинские работники стационарных подразделений и выездных бригад скорой помощи, сформированных в соответствии с временным порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 19 марта 2020 года №198н.
Доплаты в полном размере независимо от количества смен и часов получают врачи, средний и младший медперсонал скорой помощи и стационаров, а также водители скорой, работа которых напрямую связана с оказанием медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Кто получит полные выплаты?
Выплаты сотрудникам скорой помощи (с учетом районного коэффициента):
- 62 тысячи 500 рублей — врачам;
- 31 тысяча 250 рублей — среднему и младшему медперсоналу, а также водителям.
Выплаты сотрудникам стационара (с учетом районного коэффициента):
- 100 тысяч рублей — врачам;
- 62,5 тысячи рублей — среднему медицинскому персоналу;
- 31 тысяча 250 рублей — младшему медперсоналу.
Кто получит «усеченные» выплаты?
Выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения COVID-19, осуществляются на основании постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №415 за фактически отработанное время.
Это врачи, средний и младший медперсонал, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь. Врачи, фельдшеры и медсестры выездных бригад скорой помощи, фельдшеры и медсестры скорой помощи по приему и передаче вызовов. Врачи, средний и младший медицинский персонал, оказывающие специализированную помощь в стационарных условиях.
Такие выплаты рассчитывают в процентах от среднемесячного дохода от трудовой деятельности каждого субъекта страны. В Новосибирской области размер доплат, в зависимости от категории медработников, варьируется от 6 557 рублей (20% среднемесячного дохода) до 32 789 рублей (100% среднемесячного дохода).
Кто получит доплаты помимо медработников?
Постановлением Правительства Новосибирской области от 25 апреля 2020 года №137-п расширен перечень сотрудников медорганизаций, которым установлены стимулирующие выплаты. В нашем регионе компенсацию также получают буфетчики, уборщики и кастелянши.
Сколько людей получили выплаты и какую сумму?
Стимулирующие выплаты за апрель 2020 года в Новосибирской области всего получили 4404 человека. Общая сумма стимулирующих выплат по итогам работы в апреле 2020 года составила 102,2 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов.
Что делать, если вы недовольны выплатами?
Министерство здравоохранения Новосибирской области обещает детально разобраться в каждом случае, когда сотрудник медицинской организации остался недоволен выплатами. Для этого необходимо, чтобы медики обратились в Минздрав региона и предоставили сведения о своей работе, дающей им право на компенсацию за работу с пациентами с коронавирусом. В Минздраве организована горячая линия для медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, по вопросам стимулирующих выплат. Телефоны: 8 (383) 238–63–00, 238–63–01, 238–63–02.