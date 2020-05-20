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Минздрав ответил на жалобы врачей. Считаем, кто и сколько денег должен получить за работу с COVID-19

Медики продолжают заваливать редакцию НГС сообщениями, что им заплатили слишком мало

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Почти тысяча новосибирских медиков получили доплаты на общую сумму 77 миллионов рублей. Но недовольных все равно много

Почти тысяча новосибирских медиков получили доплаты на общую сумму 77 миллионов рублей. Но недовольных все равно много

После утренней публикации НГС с рассказами врачей о том, как им объясняют отсутствие путинских надбавок за работу с коронавирусом, региональный Минздрав ответил на самые частые вопросы — кто из медработников и сколько денег должен получить, а также куда жаловаться в Новосибирске, если вместо обещанных тысяч на зарплатную карту упали копеечные суммы. Публикуем эту информацию.

Кто получит выплаты в полном размере?

Стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 перечисляются медикам на основании двух документов — постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года № 484 и постановления Правительства от 15 мая 2020 года № 678. Их получают медицинские работники стационарных подразделений и выездных бригад скорой помощи, сформированных в соответствии с временным порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 19 марта 2020 года №198н.

Доплаты в полном размере независимо от количества смен и часов получают врачи, средний и младший медперсонал скорой помощи и стационаров, а также водители скорой, работа которых напрямую связана с оказанием медпомощи больным коронавирусной инфекцией.

Кто получит полные выплаты?

Выплаты сотрудникам скорой помощи (с учетом районного коэффициента):

  • 62 тысячи 500 рублей — врачам;
  • 31 тысяча 250 рублей — среднему и младшему медперсоналу, а также водителям.

Выплаты сотрудникам стационара (с учетом районного коэффициента):

  • 100 тысяч рублей — врачам;
  • 62,5 тысячи рублей — среднему медицинскому персоналу;
  • 31 тысяча 250 рублей — младшему медперсоналу.

Кто получит «усеченные» выплаты?

Выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения COVID-19, осуществляются на основании постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №415 за фактически отработанное время.

Это врачи, средний и младший медперсонал, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь. Врачи, фельдшеры и медсестры выездных бригад скорой помощи, фельдшеры и медсестры скорой помощи по приему и передаче вызовов. Врачи, средний и младший медицинский персонал, оказывающие специализированную помощь в стационарных условиях.

Такие выплаты рассчитывают в процентах от среднемесячного дохода от трудовой деятельности каждого субъекта страны. В Новосибирской области размер доплат, в зависимости от категории медработников, варьируется от 6 557 рублей (20% среднемесячного дохода) до 32 789 рублей (100% среднемесячного дохода).

Кто получит доплаты помимо медработников?

Постановлением Правительства Новосибирской области от 25 апреля 2020 года №137-п расширен перечень сотрудников медорганизаций, которым установлены стимулирующие выплаты. В нашем регионе компенсацию также получают буфетчики, уборщики и кастелянши.

Сколько людей получили выплаты и какую сумму?

Стимулирующие выплаты за апрель 2020 года в Новосибирской области всего получили 4404 человека. Общая сумма стимулирующих выплат по итогам работы в апреле 2020 года составила 102,2 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов.

Что делать, если вы недовольны выплатами?

Министерство здравоохранения Новосибирской области обещает детально разобраться в каждом случае, когда сотрудник медицинской организации остался недоволен выплатами. Для этого необходимо, чтобы медики обратились в Минздрав региона и предоставили сведения о своей работе, дающей им право на компенсацию за работу с пациентами с коронавирусом. В Минздраве организована горячая линия для медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, по вопросам стимулирующих выплат. Телефоны: 8 (383) 238–63–00, 238–63–01, 238–63–02.

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коронавирус в НовосибирскеМинздрав Новосибирской областиКонстантин Хальзов
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