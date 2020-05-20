Минздрав ответил на жалобы врачей. Считаем, кто и сколько денег должен получить за работу с COVID-19

После утренней публикации НГС с рассказами врачей о том, как им объясняют отсутствие путинских надбавок за работу с коронавирусом, региональный Минздрав ответил на самые частые вопросы — кто из медработников и сколько денег должен получить, а также куда жаловаться в Новосибирске, если вместо обещанных тысяч на зарплатную карту упали копеечные суммы. Публикуем эту информацию.

Кто получит выплаты в полном размере?

Стимулирующие выплаты за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 перечисляются медикам на основании двух документов — постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года № 484 и постановления Правительства от 15 мая 2020 года № 678. Их получают медицинские работники стационарных подразделений и выездных бригад скорой помощи, сформированных в соответствии с временным порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 19 марта 2020 года №198н.

