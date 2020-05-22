Суд встал на сторону жителей дома на Беловежской — они выступали против проезда чужих автомобилей по двору

Центральный районный суд Новосибирска отменил публичный сервитут, который мэрия города наложила на дорогу, проходящую мимо дома по улице Беловежская, 8 в Кировском районе.
Жильцы этого дома добились, чтобы по их двору перестали ездить автомобилисты соседнего дома. Право пользоваться этой дорогой мэрия закрепила после возведения здесь ещё одного многоэтажного дома осенью 2019 года.
Отметка о судебном решении уже появилась на сайте суда Центрального района — оно было вынесено 19 мая. Суд встал на сторону жителей в деле об оспаривании нормативных правовых актов главы муниципального образования, местной администрации.
Истцом выступал Валентин Бедарёв, член совета дома: он рассказал, что происходило во время процесса.
— Нам нужно было провести экспертизу, что дорогу там можно сделать и в других местах, — уточнил Бедарёв.
По его словам, в заключении эксперт указал, что дорогу можно сделать в другом месте, по варианту, который изначально был согласован мэрией. Также в заключении отмечалось, что есть и второй вариант, где дорога уже существует, но нужно там только 20 или 30 метров заасфальтировать.
«Альтернативные проходы и проезды к многоквартирному жилому дому (кадастровый номер земельного участка 54:35:051835:56) со стороны улицы Беловежской имеются без учета установленного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 54:35:051835:15 по улице Беловежская, 8 и без установления сервитута на иной территории», — говорится в экспертном заключении, сделанном компанией «Промжилпроект».
Эксперт явился на заседание и лично это подтвердил, рассказал Валентин Бедарёв. После этого суд вынес решение в пользу жителей.
Судебное решение ещё не вступило в силу, документы по решению пока не опубликованы и не предоставлены истцу. У новосибирской мэрии есть право опротестовать это решение в областном суде.
В пресс-центре мэрии сообщили, что решение об обжаловании постановления суда власти примут после получения постановления на руки.
17 февраля НГС опубликовал подробную статью об этой проезжей дороге, которая прошла по территории многоквартирного дома после возведения за ним другой многоэтажки. Нормальную дорогу, предусмотренную по согласованному с мэрией плану, застройщик не стал строить из-за её большой стоимости. После сдачи дома строительная компания объявила о своём банкротстве.