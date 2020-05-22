Суд встал на сторону жителей дома на Беловежской — они выступали против проезда чужих автомобилей по двору

Истцом выступал Валентин Бедарёв, член совета дома: он рассказал, что происходило во время процесса.

— Нам нужно было провести экспертизу, что дорогу там можно сделать и в других местах, — уточнил Бедарёв.

По его словам, в заключении эксперт указал, что дорогу можно сделать в другом месте, по варианту, который изначально был согласован мэрией. Также в заключении отмечалось, что есть и второй вариант, где дорога уже существует, но нужно там только 20 или 30 метров заасфальтировать.

«Альтернативные проходы и проезды к многоквартирному жилому дому (кадастровый номер земельного участка 54:35:051835:56) со стороны улицы Беловежской имеются без учета установленного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 54:35:051835:15 по улице Беловежская, 8 и без установления сервитута на иной территории», — говорится в экспертном заключении, сделанном компанией «Промжилпроект».



Эксперт явился на заседание и лично это подтвердил, рассказал Валентин Бедарёв. После этого суд вынес решение в пользу жителей.