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Тема дня Ещё одна смерть от коронавируса

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С начала пандемии в стране проведено более 7,5 млн тестов на коронавирус

С начала пандемии в стране проведено более 7,5 млн тестов на коронавирус

За прошедшие сутки в России зафиксировано еще 8 764 случая коронавируса, 9 262 человека выздоровели, 135 скончались. Впервые с начала пандемии число заразившихся меньше, чем число выздоровевших — и это хороший знак! Всего же COVID-19 заболели 308 705 человек, 85 392 — выписаны из больниц, 2 972 — скончались, — передает федеральный оперштаб. С подозрением на коронавирусную инфекцию находятся еще 274 тысячи россиян, лаборатории страны провели 7,5 млн тестов.

В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано 4 900 253 случая коронавирусной инфекции. Тройка стран, где больше всего заражений, немного изменилась: первое место у США (свыше 1,5 млн заражений), второе — у России, на третьем месте оказалась Бразилия (271 885 официальных случаев). Страна потеснила Британию, где зафиксировано 250 тысяч заражений коронавирусом.

То чувство, когда графики по заболевшим и выздоровевшим наконец-то пересеклись

То чувство, когда графики по заболевшим и выздоровевшим наконец-то пересеклись

Накануне Владимир Путин провел совещание по коронавирусным выплатам. В частности, обсуждалась проблема: во многих регионах медики, работающие с больными COVID-19, либо не получили обещанные выплаты вообще, либо получили их в усеченном размере. В этом Путин обвинил правительство, которое изначально написало невнятное постановление, запутавшее всех — и врачей, и тех, кто начисляют им зарплаты на местах.

— Вы сказали, что были вопросы к губернаторам и к главврачам лечебных заведений. Вы знаете, вопросы всегда есть ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были прописаны понятные, прозрачные и легкоконтролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже. И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства. Так что хорошо, что сделали, но не нужно ни на кого ничего перекладывать, — ответил Путин на доклад главы Минздрава Михаила Мурашко.

Сейчас, по данным федерального центра, выплаты медикам за апрель проведены, на очереди — расчеты за май.

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коронавируспандемияВладимир Путинвыплаты врачам
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