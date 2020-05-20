Накануне Владимир Путин провел совещание по коронавирусным выплатам. В частности, обсуждалась проблема: во многих регионах медики, работающие с больными COVID-19, либо не получили обещанные выплаты вообще, либо получили их в усеченном размере. В этом Путин обвинил правительство, которое изначально написало невнятное постановление, запутавшее всех — и врачей, и тех, кто начисляют им зарплаты на местах.



— Вы сказали, что были вопросы к губернаторам и к главврачам лечебных заведений. Вы знаете, вопросы всегда есть ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были прописаны понятные, прозрачные и легкоконтролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже. И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства. Так что хорошо, что сделали, но не нужно ни на кого ничего перекладывать, — ответил Путин на доклад главы Минздрава Михаила Мурашко.

