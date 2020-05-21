Сотни новосибирских мальчиков борются за звание самого красивого — победителю дадут сертификат на 50 тысяч

Новосибирские родители включились в борьбу во всероссийском детском онлайн-конкурсе за звание «Самого красивого мальчика России».
Конкурс стартовал в начале апреля, сейчас в нём участвует почти
Анкеты детей публикуются на сайте конкурса, некоторые из них родители снабжают подробным описанием.
«Знает все известные советские фильмы», «Очень любит животных и варенье», «Наблюдателен к природе» — указывают родители в анкетах юных новосибирцев.
Мы поговорили с родителями нескольких конкурсантов из Новосибирска и узнали, почему они решились на участие.
— Я отвечу, наверное, как и все мамочки бы ответили: участвуем, потому что я считаю своего сына самым красивым и самым очаровательным малышом, — говорит Светлана Цымбалова, мама годовалого Мирона, одного из участников.
Заявку она подала 26 апреля, сейчас у её сына 88 голосов, мальчик — 986-й в своей категории.
— Конечно, выигрыш важен, призы достойные. Ну а так, в принципе, если не выиграем, то ничего страшного, ведь у нас вся жизнь впереди и столько конкурсов ещё будет, — добавила она.
Мама ещё одного конкурсанта — шестилетнего Даниэля Ромашина — рассказала, что её сыну часто делают комплименты относительно внешности, поэтому и было принято решение попробовать свои силы в конкурсе «Самый красивый мальчик России».
— Даниэль участвовал в фотосессии для журнала Kids magazine. Затем нас пригласили в школу моделей, но мы не пошли, так как ребёнок занимался плаванием, рисованием, идёт подготовка к школе, поэтому времени уже не оставалось ещё и на школу моделей, — объясняет она.
Как сообщается на сайте, победителями станут 18 детей (по одному в каждой возрастной категории от 0 до 17 лет), их выберут директора модельных агентств.
Зрительское голосование позволяет пройти в топ-10 в своей возрастной категории, далее победителя будут определять члены жюри.
— Жюри будет оценивать естественную внешность, не учитывая разницу в количестве голосов. Каждый победитель получит свой золотой кубок. Серебряным и бронзовым кубком будут награждены мальчики, занявшие вторые и третьи места. Один из мальчиков, набравший максимальное количество баллов по мнению жюри, удостоится главного титула «Самый красивый мальчик России» и получит сертификат на сумму
До финала участников ждёт зрительское голосование, которое продлится до 25 июня. 1 июля станет известно имя победителя.
В конце апреля НГС рассказывал о другой юной жительнице города, которая победила в конкурсе. 12-летняя Софья Туманова вышла в финал шоу «Голос.Дети». В итоге она заняла второе место на проекте, но не смогла выступить на сцене — её выступление впервые в истории шоу транслировали по установленному на сцене экрану. Здесь мы рассказываем, почему так получилось.