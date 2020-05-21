Сотни новосибирских мальчиков борются за звание самого красивого — победителю дадут сертификат на 50 тысяч

Мы поговорили с родителями нескольких конкурсантов из Новосибирска и узнали, почему они решились на участие.



— Я отвечу, наверное, как и все мамочки бы ответили: участвуем, потому что я считаю своего сына самым красивым и самым очаровательным малышом, — говорит Светлана Цымбалова, мама годовалого Мирона, одного из участников.

Заявку она подала 26 апреля, сейчас у её сына 88 голосов, мальчик — 986-й в своей категории.

— Конечно, выигрыш важен, призы достойные. Ну а так, в принципе, если не выиграем, то ничего страшного, ведь у нас вся жизнь впереди и столько конкурсов ещё будет, — добавила она.