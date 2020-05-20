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Инцидент произошёл на станции «Березовая роща»

Инцидент произошёл на станции «Березовая роща»

Житель Новосибирска пойдет под суд за то, что решил разыграть полицейского, приставив к его голове игрушечный пистолет. Инцидент произошел 16 февраля 2020 года.

— По версии следствия, 16 февраля 2020 года в дневное время обвиняемый пришел в вестибюль станции метрополитена «Березовая роща», имея при себе игрушечный пистолет, визуально схожий с боевым пистолетом ТТ. Когда мужчина увидел стоящего неподалеку сотрудника полиции, то подошел к нему сзади, одел себе на голову маску-балаклаву, после чего достал пистолет и приставил его к затылку полицейского, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Но полицейский не испугался и не растерялся.

— Он обернулся и обезвредил правонарушителя. После чего последний был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Вину в совершении преступления обвиняемый признал, объяснив свой поступок желанием разыграть полицейского, — добавили в ведомстве.

Шутник попал под ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Дело уже передали в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В конце прошлого года НГС рассказывал о том, что 28-летнему жителю Ленинского района Новосибирска грозит срок до 20 лет или пожизненное заключение за нападение на полицейских — 30 декабря он напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы.

В феврале 2020 года в Коченевском районе Новосибирской области водитель ударил сотрудника ДПС ножом в голову — перед этим мужчина пытался сбежать от автоинспекторов.

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нападение на полицейскогоСУ СК РФ по Новосибирской области
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