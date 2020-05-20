Но полицейский не испугался и не растерялся.

— Он обернулся и обезвредил правонарушителя. После чего последний был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Вину в совершении преступления обвиняемый признал, объяснив свой поступок желанием разыграть полицейского, — добавили в ведомстве.

Шутник попал под ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Дело уже передали в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.



В конце прошлого года НГС рассказывал о том, что 28-летнему жителю Ленинского района Новосибирска грозит срок до 20 лет или пожизненное заключение за нападение на полицейских — 30 декабря он напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы.

В феврале 2020 года в Коченевском районе Новосибирской области водитель ударил сотрудника ДПС ножом в голову — перед этим мужчина пытался сбежать от автоинспекторов.

