Житель Новосибирска пойдет под суд за то, что решил разыграть полицейского, приставив к его голове игрушечный пистолет. Инцидент произошел 16 февраля 2020 года.
— По версии следствия, 16 февраля 2020 года в дневное время обвиняемый пришел в вестибюль станции метрополитена «Березовая роща», имея при себе игрушечный пистолет, визуально схожий с боевым пистолетом ТТ. Когда мужчина увидел стоящего неподалеку сотрудника полиции, то подошел к нему сзади, одел себе на голову маску-балаклаву, после чего достал пистолет и приставил его к затылку полицейского, — рассказали в пресс-службе
Но полицейский не испугался и не растерялся.
— Он обернулся и обезвредил правонарушителя. После чего последний был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Вину в совершении преступления обвиняемый признал, объяснив свой поступок желанием разыграть полицейского, — добавили в ведомстве.
Шутник попал под
В конце прошлого года НГС рассказывал о том, что 28-летнему жителю Ленинского района Новосибирска грозит срок до 20 лет или пожизненное заключение за нападение на полицейских — 30 декабря он напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы.
В феврале 2020 года в Коченевском районе Новосибирской области водитель ударил сотрудника ДПС ножом в голову — перед этим мужчина пытался сбежать от автоинспекторов.