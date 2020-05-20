Новосибирская модель София Стейнберг попала на обложку российского Vogue со своим автопортретом — 17-летняя девушка нарисовала его по просьбе издания.
Июньский Vogue посвятили искусству
— Дочь работает моделью четыре года. Она участвует в огромном количестве показов. У неё художественное образование — закончила художественную школу № 30. Это её стиль рисования, у неё не единственная такая картина.Это был заказной портрет, проект журнала Vogue. По заказу рисовала обложку. На работу ушло два дня. Сегодня журнал вышел, в Москве уже продается. Узнали об этом через интернет. Почувствовала я гордость и счастье. Это её первый Vogue — такой подарок к 18-летию, — рассказала мама модели Татьяна Стейнберг.
У июньского Vogue в России будет две обложки. Половина тиража выйдет с автопортретом Софьи, а вторая — с автопортретом известной российской модели Александры Пивоваровой. Этот номер журнала решили посвятить искусству.
— Предложив Саше и Стейнберг написать автопортреты, мы доверили им совершить революцию: впервые в Vogue вы видите не то, как на героинь смотрят модные фотографы, а то, какими они видят себя сами. Эти девушки, их стиль и жизнь становятся источниками вдохновения не только для современных художников, которые пишут их портреты, но и для меня, для нас с вами, — пишет на сайте издания Маша Федорова, главный редактор Vogue Russia.
Так выглядит вторая обложка:
А это сама модель Александра Пивоварова:
София мечтает о карьере топ-модели и дизайнера одежды
София участвует в показах модных домов, таких как Chanel, Prada, Louis Voitton и другие, а также снимается для различных журналов и рекламы брендов. Её интересы в Новосибирске представляет модельное агентство Global Russian Models.
— Я была в смятении, когда попросили нарисовать автопортрет, ведь я никогда ничего не придумывала в короткие сроки и обычно рисую спонтанно. Я даже думала отказаться, но ко мне резко пришёл абсолютно четкий образ и на написание ушло пару дней, — рассказала корреспонденту НГС София Стейнберг. — Стиль, в котором я себя рисовала, был для меня чем-то новым. Обычно я рисую лица довольно схематично и преувеличенно, но в этот раз мне захотелось отказаться от голубой кожи или громадных глаз и попробовать написать что-то приближённое к реализму. Одежду помогал выбирать стилист Vogue. Мне прислали коллекцию Louis Vuitton, в показе которой я участвовала, и попросили выбрать оттуда образ.
Следующие три года София планирует развиваться в качестве модели.
— Хочу добиться звания топ-модели, обрести связи, ну и, конечно, заработать денег. После я мечтаю поступить в Central Saint Martins в Лондоне, на дизайнера одежды, — добавила девушка.
Девушка получила художественное образование и рисует картины.
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