— Я была в смятении, когда попросили нарисовать автопортрет, ведь я никогда ничего не придумывала в короткие сроки и обычно рисую спонтанно. Я даже думала отказаться, но ко мне резко пришёл абсолютно четкий образ и на написание ушло пару дней, — рассказала корреспонденту НГС София Стейнберг. — Стиль, в котором я себя рисовала, был для меня чем-то новым. Обычно я рисую лица довольно схематично и преувеличенно, но в этот раз мне захотелось отказаться от голубой кожи или громадных глаз и попробовать написать что-то приближённое к реализму. Одежду помогал выбирать стилист Vogue. Мне прислали коллекцию Louis Vuitton, в показе которой я участвовала, и попросили выбрать оттуда образ.

Следующие три года София планирует развиваться в качестве модели.

— Хочу добиться звания топ-модели, обрести связи, ну и, конечно, заработать денег. После я мечтаю поступить в Central Saint Martins в Лондоне, на дизайнера одежды, — добавила девушка.