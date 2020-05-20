Вчера днём, 19 мая, на берегу Оби в Заельцовском районе обнаружили труп мужчины, который принесло течением.
О том, что в Заельцовском районе было найдено тело, сообщили в группе спасателей МАСС.
«При плановом патрулировании реки обнаружен труп мужчины. Тело мужчины передано бригаде врачей скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— 19 мая в 13:45 обнаружен был труп неустановленного мужчины, без видимых признаков насильственной смерти. Сейчас все обстоятельства выясняют следователи СК, — сообщили в ведомстве.
О происшествии также рассказали в пресс-службе Следственного комитета региона.
— Вблизи
Недавно тело мужчины выловили в Обском море в районе парка отдыха «Старый Бердск». Делом также занялись следователи.