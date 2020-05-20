20 мая среда
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 72.39
eur 79.17
Срочно Ещё одна смерть от коронавируса

Все новости

Все новости
Тело мужчины обнаружили на берегу Оби в Заельцовском парке

Тело мужчины обнаружили на берегу Оби в Заельцовском парке

Вчера днём, 19 мая, на берегу Оби в Заельцовском районе обнаружили труп мужчины, который принесло течением.

О том, что в Заельцовском районе было найдено тело, сообщили в группе спасателей МАСС.

«При плановом патрулировании реки обнаружен труп мужчины. Тело мужчины передано бригаде врачей скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— 19 мая в 13:45 обнаружен был труп неустановленного мужчины, без видимых признаков насильственной смерти. Сейчас все обстоятельства выясняют следователи СК, — сообщили в ведомстве.

О происшествии также рассказали в пресс-службе Следственного комитета региона.

— Вблизи дома № 333 по улице 2-я Сухарная Береговая на территории Заельцовского парка было обнаружено тело неустановленного мужчины, на вид 60–65 лет, без видимых признаков насильственной смерти. В настоящий момент следователи СК проводят доследственную проверку, личность потерпевшего устанавливается. Его течением к берегу прибило, его обнаружили там, — прокомментировали в СК.

Недавно тело мужчины выловили в Обском море в районе парка отдыха «Старый Бердск». Делом также занялись следователи.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Заельцовский районтрупберегСледственный комитетГУ МВД по Новосибирской области
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!