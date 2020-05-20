Сегодня, 20 мая, оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти ещё одного человека.



— Скончался 1 человек. Мужчина, ему было 64 года, — говорится в сообщении.

Таким образом, число умерших пациентов составило 23 человека.

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