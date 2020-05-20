Сегодня, 20 мая, оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти ещё одного человека.
— Скончался 1 человек. Мужчина, ему было 64 года, — говорится в сообщении.
Таким образом, число умерших пациентов составило 23 человека.
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Накануне НГС публиковал колонку московского журналиста и пиарщика Леонида Шлыкова, у которого коронавирусом заразились родители. На протяжении болезни его мама вела подробный дневник — когда приезжали врачи, какие лекарства прописывали, как себя чувствовали члены семьи — благодаря этим записям удалось восстановить подробную картину заболевания, а затем и смерти главы семейства — отца Леонида.
Также мы поговорили с новосибирцем, который переболел коронавирусом в Москве. Мужчина рассказал, как обнаружил «ядерную» пневмонию и вирус почти без симптомов.