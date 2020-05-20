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В НСО от коронавируса умерли 23 человека

В НСО от коронавируса умерли 23 человека

Сегодня, 20 мая, оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти ещё одного человека.

— Скончался 1 человек. Мужчина, ему было 64 года, — говорится в сообщении.

Таким образом, число умерших пациентов составило 23 человека.

Если вы знали лично умершего пациента, были его знакомым или родственником — свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Также мы просим связаться с нами родственников и знакомых других пациентов с коронавирусом, умерших в Новосибирске.

Накануне НГС публиковал колонку московского журналиста и пиарщика Леонида Шлыкова, у которого коронавирусом заразились родители. На протяжении болезни его мама вела подробный дневник — когда приезжали врачи, какие лекарства прописывали, как себя чувствовали члены семьи — благодаря этим записям удалось восстановить подробную картину заболевания, а затем и смерти главы семейства — отца Леонида.

Также мы поговорили с новосибирцем, который переболел коронавирусом в Москве. Мужчина рассказал, как обнаружил «ядерную» пневмонию и вирус почти без симптомов.

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смерть пациента с коронавирусомКоронавирус в Новосибирске
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