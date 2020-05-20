«Ситуация критическая»: повара просят Травникова открыть общепит в ближайшие пять дней — и вот почему

«Нам очень нужна работа! Мы считаем, что посещение предприятия питания не является более опасным, чем посещение продовольственного магазина. Просим вас поддержать поваров, пекарей и кондитеров, у нас у всех есть семьи и дети, пожилые родители», — говорится в обращении.



Кто подписал обращение

Под обращением стоят подписи более чем 30 шеф-поваров, в том числе бренд-шеф-повара сети «Добрянка» Максима Сырникова, бренд-шеф-повара компании «Торговая площадь» Спиридона Яньгина, бренд-шеф-повара ресторанного холдинга DNK Group Андрея Яресько и т.д. Всего же членами «Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров» являются более 400 поваров, кондитеров и пекарей профессиональных организаций общественного питания, а также предприятия индустрии питания и крупных товаропроизводителей Новосибирской области.

Ранее с подобным обращением выступала «Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров». Однако никаких формальных послаблений общепит пока не получил.



Тем не менее директор гильдии Наталья Пятых считает такие обращения важными, поскольку, по её мнению, они позволяют донести до руководства региона озабоченность представителей сферы, которая сейчас испытывает большие сложности.