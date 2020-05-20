«Ситуация критическая»: повара просят Травникова открыть общепит в ближайшие пять дней — и вот почему

Некоммерческое партнерство «Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров» опубликовало обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, в котором они просят разрешить предприятиям общепита вернуться к работе.
«В этот сложный период многие из нас остались без работы совсем, у части сохранилась работа, но с серьезным понижением заработной платы. Больше всех пострадала молодежь — их уволили или отправили по домам первыми. Большой резонанс в профессиональном сообществе вызывает отсутствие возможности погашения задолженности перед банками (потребительские кредиты, ипотеки) и отсутствие денежных средств. Для многих работников предприятий питания ситуация сложилась критическая», — говорится в обращении.
Гильдия просит губернатора Новосибирской области рассмотреть предложения профессионального сообщества по возврату работы предприятий общественного питания до 25 мая этого года, независимо от размера площади зала обслуживания.
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В обращении также приводится список мер, которые заведения готовы соблюдать: размещение столов в залах на расстоянии не менее 1,5–2 метров и стульев — не менее 1,5 метров. Посадка в закрытом помещении зала обслуживания и на открытом воздухе должна быть не более 50%, при этом за 4-местный стол посадка не более 2 человек, за исключением совместно проживающих членов семей.
Для посетителей обязательное соблюдение социальной дистанции, масочного режима и обеззараживание рук. В предприятиях быстрого питания, столовых и так далее предлагается организовать построение очереди с расстоянием 1,5 метра между посетителями.
Гильдия так же предлагает разрешить работу летних площадок, обеспечив «максимально простой уведомительный способ открытия, без проектов и согласований».
«Нам очень нужна работа! Мы считаем, что посещение предприятия питания не является более опасным, чем посещение продовольственного магазина. Просим вас поддержать поваров, пекарей и кондитеров, у нас у всех есть семьи и дети, пожилые родители», — говорится в обращении.
Кто подписал обращение
Под обращением стоят подписи более чем 30 шеф-поваров, в том числе бренд-шеф-повара сети «Добрянка» Максима Сырникова, бренд-шеф-повара компании «Торговая площадь» Спиридона Яньгина, бренд-шеф-повара ресторанного холдинга DNK Group Андрея Яресько и т.д. Всего же членами «Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров» являются более 400 поваров, кондитеров и пекарей профессиональных организаций общественного питания, а также предприятия индустрии питания и крупных товаропроизводителей Новосибирской области.
Ранее с подобным обращением выступала «Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров». Однако никаких формальных послаблений общепит пока не получил.
Тем не менее директор гильдии Наталья Пятых считает такие обращения важными, поскольку, по её мнению, они позволяют донести до руководства региона озабоченность представителей сферы, которая сейчас испытывает большие сложности.
— У профессионалов этой отрасли есть адекватные решения, которые могут обеспечить безопасную работу общественного питания, и мы готовы предложить их властям, — говорит Наталья Пятых.
Андрей Яресько также отмечает, что сохраняющийся запрет на работу общепита выглядит странно на фоне того, как работает общественный транспорт, магазины и прочие места скопления людей.
— Мне кажется, что вероятность подхватить вирус в гипермаркете или автобусе куда больше, чем в ресторане, где для соответствия строгим требованиям гигиены есть больше возможностей, — говорит Яресько.
Тем временем фактически летние площадки уже начали работать. Однако из-за сохраняющегося запрета горожане едят, сидя на лавочках и поставив блюда на катушки из под кабеля и сложенные стопкой паллеты.
Также некоторые заведения уходят в подполье, куда можно попасть через чёрную дверь или по предварительной записи.