Оперштаб Новосибирской области озвучил новые данные по заболевшим коронавирусом. За прошедшие сутки заразились 77 человек — такого числа заболевших в регионе ещё не было.



Таким образом, в Новосибирской области 1805 заболевших, в том числе 117 детей. С начала пандемии вылечились 730 пациентов, 38 из них — за прошедшие сутки, 23 человека умерли.