Оперштаб Новосибирской области озвучил новые данные по заболевшим коронавирусом. За прошедшие сутки заразились 77 человек — такого числа заболевших в регионе ещё не было.
Таким образом, в Новосибирской области 1805 заболевших, в том числе 117 детей. С начала пандемии вылечились 730 пациентов, 38 из них — за прошедшие сутки, 23 человека умерли.
«В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ — 18 пациентов. В детскую
В настоящее время трое человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, пять пациентов находятся в Черепановской ЦРБ, четыре — в Сузунской, два — в Коченевской, четыре пациента — в Карасукской ЦРБ и один человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.
Всего в Новосибирской области провели
19 мая стало известно ещё о двух смертях от COVID-19 — это мужчина и женщина 63 и 62 лет. Также в Новосибирской области выросло число заразившихся медработников. Ещё на прошлой неделе их было 168 человек, а сейчас уже больше 200.
Журналисты НГС поговорили с новосибирцем, который переболел коронавирусом в Москве. Мужчина рассказал, как обнаружил «ядерную» пневмонию и вирус почти без симптомов.