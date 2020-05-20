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Срочно Ещё одна смерть от коронавируса

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В отделениях реанимации находятся 66 человек

В отделениях реанимации находятся 66 человек

Оперштаб Новосибирской области озвучил новые данные по заболевшим коронавирусом. За прошедшие сутки заразились 77 человек — такого числа заболевших в регионе ещё не было.

Таким образом, в Новосибирской области 1805 заболевших, в том числе 117 детей. С начала пандемии вылечились 730 пациентов, 38 из них — за прошедшие сутки, 23 человека умерли.

«В отделениях реанимации сегодня находятся 66 человек. На ИВЛ — 18 пациентов. В детскую больницу № 3 госпитализировано 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска — 1469», — говорится в сводке оперштаба.

В настоящее время трое человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, пять пациентов находятся в Черепановской ЦРБ, четыре — в Сузунской, два — в Коченевской, четыре пациента — в Карасукской ЦРБ и один человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области провели 81 554 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2334 человека, 14 706 — сняты с него.

19 мая стало известно ещё о двух смертях от COVID-19 — это мужчина и женщина 63 и 62 лет. Также в Новосибирской области выросло число заразившихся медработников. Ещё на прошлой неделе их было 168 человек, а сейчас уже больше 200.

Журналисты НГС поговорили с новосибирцем, который переболел коронавирусом в Москве. Мужчина рассказал, как обнаружил «ядерную» пневмонию и вирус почти без симптомов.

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коронавирус в Новосибирскестатистика COVID-19оперштаб по борьбе с коронавирусом
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