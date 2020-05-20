Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — нас ждёт грозы, дожди и небольшое ослабление тепла.
— В Новосибирске сохраняется тёплая погода — 27-29 градусов выше ноля, но ожидается небольшое ослабление жары в четверг и пятницу. Сегодня, 20 мая, местами кратковременные дожди, гроза. И гроза у нас на все сутки 21 и 22 мая. Ветер юго-восточный, днём в порывах до 15 м/с. Температура в среду +15…+17 ночью, днём те самые 27-29 градусов тепла, — уточнили в Новосибирском гидрометцентре.
21 мая в Новосибирске будет дуть южный ветер — 4-9 м/с, в порывах до 17 м/с. Ночные температуры в районе 13-17 градусов тепла, днём будет достаточно тепло, но не жарко — 21-23 градуса.
Такая же дневная температура ожидается и в пятницу, 22 мая, а ночь будет немного прохладнее— 12-14 градусов тепла. Ветер слегка ослабнет — 4-9 м/с, в порывах до 14 м/с.
В Новосибирске и области последние две недели сохраняется по-летнему жаркая погода, из-за чего МЧС выпускало предупреждения о гибели людей на воде и проблемах с транспортом. Наш корреспондент отправился на пляж Академгородка, чтобы пообщаться с отдыхающими о том, как они избегают коронавируса.