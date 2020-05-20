21 мая в Новосибирске будет дуть южный ветер — 4-9 м/с, в порывах до 17 м/с. Ночные температуры в районе 13-17 градусов тепла, днём будет достаточно тепло, но не жарко — 21-23 градуса.



Такая же дневная температура ожидается и в пятницу, 22 мая, а ночь будет немного прохладнее— 12-14 градусов тепла. Ветер слегка ослабнет — 4-9 м/с, в порывах до 14 м/с.



В Новосибирске и области последние две недели сохраняется по-летнему жаркая погода, из-за чего МЧС выпускало предупреждения о гибели людей на воде и проблемах с транспортом. Наш корреспондент отправился на пляж Академгородка, чтобы пообщаться с отдыхающими о том, как они избегают коронавируса.