20 мая среда
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 72.39
eur 79.17
Тема дня Совещание у Путина по выплатам врачам

Все новости

Все новости
Последние несколько дней в регионе стояла непривычно жаркая для весны погода, но, как утверждают синоптики, в ближайшие дни температура может опуститься до +21 градуса

Последние несколько дней в регионе стояла непривычно жаркая для весны погода, но, как утверждают синоптики, в ближайшие дни температура может опуститься до +21 градуса

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — нас ждёт грозы, дожди и небольшое ослабление тепла.

— В Новосибирске сохраняется тёплая погода — 27-29 градусов выше ноля, но ожидается небольшое ослабление жары в четверг и пятницу. Сегодня, 20 мая, местами кратковременные дожди, гроза. И гроза у нас на все сутки 21 и 22 мая. Ветер юго-восточный, днём в порывах до 15 м/с. Температура в среду +15…+17 ночью, днём те самые 27-29 градусов тепла, — уточнили в Новосибирском гидрометцентре.

21 мая в Новосибирске будет дуть южный ветер — 4-9 м/с, в порывах до 17 м/с. Ночные температуры в районе 13-17 градусов тепла, днём будет достаточно тепло, но не жарко — 21-23 градуса.

Такая же дневная температура ожидается и в пятницу, 22 мая, а ночь будет немного прохладнее— 12-14 градусов тепла. Ветер слегка ослабнет — 4-9 м/с, в порывах до 14 м/с.

В Новосибирске и области последние две недели сохраняется по-летнему жаркая погода, из-за чего МЧС выпускало предупреждения о гибели людей на воде и проблемах с транспортом. Наш корреспондент отправился на пляж Академгородка, чтобы пообщаться с отдыхающими о том, как они избегают коронавируса.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Прогноз погоды
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!