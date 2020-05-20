С характером: 17 очень красивых портретов врачей, которые спасают нас от травм

В эту среду, 20 мая, отмечается Всемирный день травматолога. В честь праздника 17 врачей травматологов-ортопедов НИИТО имени Я.Л. Цивьяна снялись в специальном фотопроекте.
— НИИТО ассоциируется прежде всего с врачебным коллективом — пациенты приезжают на операции к нашим травматологам-ортопедам со всей России, чтобы получить специализированную медицинскую помощь высокого класса. В День травматолога мы решили необычным образом поздравить специалистов института и сделали лаконичные портреты врачей, ежедневно помогающих людям в борьбе с тяжёлыми заболеваниями. Можно сказать, что с помощью этих фотографий мы показываем общественности лица новосибирской травматологии и ортопедии, — рассказывает Мария Морсина, пресс-секретарь института.
Автор фотографий — врач-нейрохирург НИИТО Евгений Ступак, который в свободное от работы время занимается фото- и видеосъёмкой:
— Чёрно-белые цвета были выбраны не случайно — так, на мой взгляд, удаётся лучше показать через объектив характер человека. Обычно мы делаем съёмки в операционных, на приёме или просто в стенах института. Сейчас же праздничные фотосессии проходили на ярком утреннем солнце, чтобы контрастным светом подчеркнуть черты лиц, — объясняет фотограф.
На подобные съёмки соглашуются не только врачи, но и пациенты. Молодая мама в Новосибирске с титановым позвоночником превратила шрам на спине в произведение искусства — посмотрите впечатляющие кадры.
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