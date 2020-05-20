С характером: 17 очень красивых портретов врачей, которые спасают нас от травм

На подобные съёмки соглашуются не только врачи, но и пациенты. Молодая мама в Новосибирске с титановым позвоночником превратила шрам на спине в произведение искусства — посмотрите впечатляющие кадры.



Ранее НГС писал о том, что сибирячки, которые борются со страшной болезнью, стали фотомоделями.