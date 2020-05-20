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Последний раз Роман выходил на связь с родными 4 октября 2014 года&nbsp;

Последний раз Роман выходил на связь с родными 4 октября 2014 года 

Вечером 19 мая стало известно, что 23-летний новосибирец Роман Зайнулин, пропавший 4 октября 2014 года, найден мёртвым. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» «ВКонтакте».

В пресс-службе Следственного комитета по НСО информацию подтвердили. Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, шесть лет назад в полицию обратилась женщина с просьбой найти ее 23-летнего внука. Молодого человека объявили в розыск, но так и не нашли.

— Лишь в феврале текущего года у правоохранительных органов появилась оперативная информация, после проверки которой по подозрению в совершении преступления были установлены и доставлены к следователю СКР трое местных жителей в возрасте от 24 до 30 лет, — говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, ночью 5 октября 2014 года четверо молодых людей выпивали в гараже в Калининского района. Мужчины поссорились, и один из них ударил 23-летнего новосибирца столярным молотком по голове. Двое других задушили жертву веревкой. Они вывезли тело в Мошковский район, где в лесу, рядом с заброшенным бункером, сожгли и закопали останки в землю.

В ходе допроса подозреваемые дали следователю признательные показания. Назначены судебно-медицинская и судебно-молекулярная экспертизы. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

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Недавно НГС вспоминал самые загадочные истории исчезновения людей — прошло уже много лет, а у следователей и волонтеров до сих пор никаких зацепок.

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