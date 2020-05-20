По версии следствия, ночью 5 октября 2014 года четверо молодых людей выпивали в гараже в Калининского района. Мужчины поссорились, и один из них ударил 23-летнего новосибирца столярным молотком по голове. Двое других задушили жертву веревкой. Они вывезли тело в Мошковский район, где в лесу, рядом с заброшенным бункером, сожгли и закопали останки в землю.

В ходе допроса подозреваемые дали следователю признательные показания. Назначены судебно-медицинская и судебно-молекулярная экспертизы. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.



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