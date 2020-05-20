Во вторник, 19 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о ещё 76 случаях заболевания коронавирусом. За всё время пандемии в регионе выявлено 1728 человек с подтверждённым диагнозом, из которых 692 пациента выздоровели, а 22 скончались.



Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:



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