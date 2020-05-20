Во вторник, 19 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о ещё 76 случаях заболевания коронавирусом. За всё время пандемии в регионе выявлено 1728 человек с подтверждённым диагнозом, из которых 692 пациента выздоровели, а 22 скончались.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:
- Эксперты-политологи поделились с НГС своими прогнозами о том, продлят ли самоизоляцию в Новосибирске до конца лета.
- 8 мая в госпитале скончался Алексей Евсеев — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института теплофизики имени С. Кутателадзе СО РАН. Мужчина почти месяц лечился от COVID-19. В последних сводках оперштаба нет мужчин такого возраста. Его родственники рассказали, почему считают, что учёный подхватил инфекцию в больнице.
- В Новосибирске от коронавируса умерло еще 2 человека — 62-летняя женщина и 63-летний мужчина.
- За последние сутки в России выявлено 9263 зараженных коронавирусом.
- Министр образования Новосибирской области рассказал, как в регионе будет проходить ЕГЭ, а также как проведут последний звонок и выпускные.
- В Министерстве здравоохранения приняли решение остановить вакцинацию по национальному календарю до завершения эпидемии.
- Сибиряк, похоронивший отца с коронавирусом, подробно описал, как болели его родители, — чтобы те, кто это читают, не повторили этот путь.
- Уже больше 200 сотрудников новосибирских медучреждений заразились коронавирусом.
- В Новосибирске медикам выплатили 77 миллионов рублей за работу с коронавирусными больными.
- Мы посмотрели, как врачам по всей стране выплачивают путинские надбавки. Доплаты крайне далеки до обозначенных.
- Новосибирец рассказал НГС, как бросил хорошую работу в Санкт-Петербурге и вернулся в родной город из-за коронавирусного кризиса, чтобы с нуля начать карьеру.
- Владимир Путин сегодня провел совещание по коронавирусным выплатам врачам, семьям с детьми и бизнесу.
- Директор по персоналу компании СГК рассказал в прямом эфире на страничке компании в Instagram, что несколько их сотрудников заразились коронавирусом. Позднее в СГК рассказали, чем занимались заразившиеся коронавирусом новосибирские рабочие.
- В России возбудили первое уголовное дело из-за коронавирусных доплат врачам.
НГС продолжает вести онлайн-хронику пандемии.