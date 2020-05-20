В части повышения цен на загородную недвижимость в Красноярском крае сложилась двойственная ситуация. Дело в том, что объекты «загородки» и так уже дорогие, стоимость на них повышается в тех районах, которые находятся ближе к краевому центру, прокомментировала Борисова.



— Рынок всегда формируется самостоятельно. Сказать в общем, будут ли расти или падать цены на загородную недвижимость, я точно не могу. Цены будут подниматься либо держаться на высоком уровне на те объекты, которые покажутся покупателям наиболее привлекательным местом для проживания. Стоимость той недвижимости, интерес к которой не растет или вообще не проявляется, будет держаться на низком уровне, либо падать, — рассказала Борисова.



Говорить о том, какой из типов загородной недвижимости вырастет и упадет в цене, очень сложно. По мнению Борисовой, те объекты, которые имеют свою инфраструктуру, в дальнейшем будут расти в цене. Стоимость тех объектов «загородки», которые проигрывают в интересах покупателей, будет падать.



Как не выйти на мошенников?



По словам Дымовой, чтобы не попасться на мошенников, нужно внимательно изучить садовый участок и понять, все ли коммуникации находятся в рабочем состоянии, а также проверить наличие обременений в ближайшем окружении: строительство дороги, наличие взлетно-посадочной полосы и прочее.



На взгляд Холявченко, мошеннические схемы в сфере загородной недвижимости почти не отличаются от любых других сегментов рынка в Новосибирской области. Единственное заметное отличие — избежать их можно только будучи уверенным в верной идентификации объекта недвижимости.



— Для этого надо уметь читать кадастровую карту, прилагать ее к местности и уметь разбираться в адресной системе, если она вдруг принципиально отличается от принятой в городе. Это необходимо для того, чтобы вы совершили сделку купли-продажи того объекта недвижимости, который незадолго до этого видели при просмотре, — отметил Холявченко.



Проблемы с материнским капиталом



Все остальные риски с той или иной степенью сложности снимаются агентствами недвижимости или юридическими компаниями. Однако некоторые сделки осложнены в большей степени, чем обычно. Чаще всего это вопросы, связанные с наследством, общей совместной собственностью супругов, детьми-собственниками, отчуждением доли в праве общей долевой собственности, заложенными объектами недвижимости, завышением оценочной стоимости объекта, обязательной нотариальной формой сделки и особенно вопросами, связанными с материнским капиталом.



— Последнее самое серьезное и опасное. Попытки продажи объекта недвижимости, для строительства которого или для погашения ипотеки по которому был использован материнский капитал, без предварительного выделения долей детям — одно из самых массовых мошенничеств современной России, — заметил Холявченко. — К сегменту загородной недвижимости это также имеет прямое отношение.



Единственным серьезным и цивилизованным способом защитить свои имущественные права в случае сделки с теоретически повышенным уровнем риска является только страхование титула — риска потери права собственности. Все остальное не более чем маркетинг посредников, подчеркнул Холявченко.

