Следственный комитет возбудил первое уголовное дело, связанное с обещанными врачам доплатами за работу в период эпидемии. Как сообщается на сайте СКР по Краснодарскому краю, дело по статье халатность возбудили по результатам проверки. Ее начали после того, как работники скорой помощи Армавира записали видеообращение о том, что не получили обещанные им премии. Оно было опубликовано в Сети 16 мая.
Сегодня Владимир Путин провел совещание, во время которого отчитал правительство за плохое выполнение его поручений. Он заявил, что принципы начисления доплат врачам за работу с COVID-19 были изначально прописаны недостаточно ясно и понятно, что и привело к трудностям.
Ранее президент обещал лично проконтролировать, чтобы врачи, а также средний и младший медперсонал получили деньги. Но апрельские выплаты дали не всем или же деньги порезали в зависимости от количества отработанных часов. «Развели канитель», — дал оценку происходящему Путин.