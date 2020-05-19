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Тема дня Совещание у Путина по выплатам врачам

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Премии медики должны были получить еще в апреле&nbsp;

Премии медики должны были получить еще в апреле 

Следственный комитет возбудил первое уголовное дело, связанное с обещанными врачам доплатами за работу в период эпидемии. Как сообщается на сайте СКР по Краснодарскому краю, дело по статье халатность возбудили по результатам проверки. Ее начали после того, как работники скорой помощи Армавира записали видеообращение о том, что не получили обещанные им премии. Оно было опубликовано в Сети 16 мая.

Сегодня Владимир Путин провел совещание, во время которого отчитал правительство за плохое выполнение его поручений. Он заявил, что принципы начисления доплат врачам за работу с COVID-19 были изначально прописаны недостаточно ясно и понятно, что и привело к трудностям.

Ранее президент обещал лично проконтролировать, чтобы врачи, а также средний и младший медперсонал получили деньги. Но апрельские выплаты дали не всем или же деньги порезали в зависимости от количества отработанных часов. «Развели канитель», — дал оценку происходящему Путин.

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коронавирусВладимир Путинпремии врачам
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