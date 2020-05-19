В новосибирском филиале СГК уточнили количество заразившихся коронавирусом рабочих — оказалось, что их семь и они ремонтировали и обслуживали оборудование компании.



— По объектам ответить не смогу, у меня нет такой информации. По состоянию на 19 мая, в Новосибирском филиале СГК коронавирус подтвержден у семи человек, двое из них выздоровели и приступили к работе. Погибших нет. Заболевшие работники были задействованы на ремонте и эксплуатации энергетического оборудования, — рассказал корреспонденту НГС директор по персоналу Новосибирского филиала СГК Константин Бережной.