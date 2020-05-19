В новосибирском филиале СГК уточнили количество заразившихся коронавирусом рабочих — оказалось, что их семь и они ремонтировали и обслуживали оборудование компании.
— По объектам ответить не смогу, у меня нет такой информации. По состоянию на 19 мая, в Новосибирском филиале СГК коронавирус подтвержден у семи человек, двое из них выздоровели и приступили к работе. Погибших нет. Заболевшие работники были задействованы на ремонте и эксплуатации энергетического оборудования, — рассказал корреспонденту НГС директор по персоналу Новосибирского филиала СГК Константин Бережной.
Он добавил, что каждый раз в компании проводили обработку рабочих мест сотрудников.
— На рабочих местах проведены санитарно-гигиенические мероприятия. Сотрудники, контактировавшие с заразившимися, прошли тестирование на коронавирус за счет компании, тесты были отрицательные. Сейчас эти работники находятся на карантине. Мы ежедневно мониторим состояние здоровья всех наших сотрудников. В настоящее время оснований для серьёзных опасений нет, — добавил Бережной.
Ранее директор по персоналу СГК Кирилл Крутиков во время прямого эфира компании в Instagram заявил, что в Новосибирске заболело 4 сотрудника компании.
В начале мая в Новосибирске два сотрудника предприятия «Тион» заразились коронавирусом — производство из-за этого пришлось остановить.