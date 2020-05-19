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Кстати, насчёт отпуска — недавно НГС ответил на самые популярные вопросы о летних поездках на отдых в период пандемии. Отвечаем на 7 популярных вопросов про отпуск в это непростое время.