Сегодня днем, 19 мая, над Новосибирской областью появилась фраза «Отпуск будет» — на прошлой неделе её автор уже выводил на небе ироничную надпись «А где все?». По данным сервиса Flightradar24, пилот спортивного легкого одномоторного самолета почти два часа выводил эту фразу неподалеку от Новосибирска над Колыванским районом.
Если вы пилот этого самолета или знаете, как с ним связаться, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).
Кстати, насчёт отпуска — недавно НГС ответил на самые популярные вопросы о летних поездках на отдых в период пандемии. Отвечаем на 7 популярных вопросов про отпуск в это непростое время.