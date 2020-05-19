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Автором надписи, появившейся над Колыванским районом, стал владелец частного самолета

Автором надписи, появившейся над Колыванским районом, стал владелец частного самолета

Сегодня днем, 19 мая, над Новосибирской областью появилась фраза «Отпуск будет» — на прошлой неделе её автор уже выводил на небе ироничную надпись «А где все?». По данным сервиса Flightradar24, пилот спортивного легкого одномоторного самолета почти два часа выводил эту фразу неподалеку от Новосибирска над Колыванским районом.

На этот раз фраза получилась длиннее — из 11 символов

На этот раз фраза получилась длиннее — из 11 символов

Если вы пилот этого самолета или знаете, как с ним связаться, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Кстати, насчёт отпуска — недавно НГС ответил на самые популярные вопросы о летних поездках на отдых в период пандемии. Отвечаем на 7 популярных вопросов про отпуск в это непростое время.

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авиацияпилот самолета
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