Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор двум фигурантам дела о попытке побега из-под стражи и нападении на представителей власти. Информация об этом появилась на сайте областной прокуратуры.

По итогам судебного заседания было установлено, что 21 марта 2019 года 39-летний Максим Гормотько и 36-летний Валерий Полютов попытались сбежать из-под стражи в городской психиатрической больнице, куда были направлены для проведения судебной экспертизы.

— Распределив между собой роли, Полютов приискал металлическую трубу от кровати и похожий на нож предмет, а Гормотько, под надуманным предлогом, попросил сотрудников конвоя оказать ему медпомощь из-за якобы плохого самочувствия. Когда Гормотько сопроводили к медицинскому посту, Палютов нанес обоим конвоирам металлической трубой удары в голову. После этого злоумышленники стали совместно наносить множественные удары кулаками по голове и туловищу сотрудникам конвойной службы. Действия мужчин пресекли сотрудники войск Национальной Гвардии России, — говорится на сайте прокуратуры Новосибирской области.