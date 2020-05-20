Самоизоляция продолжается (но не для всех): смотрим, что прямо сейчас происходит в Новосибирске

А как обстоят дела со статистикой по России?
По состоянию на 19 мая (данные сайта стопкоронавирус.рф), выявлено почти 300 тысяч заболевших, их них 9263 человека за прошедшие сутки. Выздоровело за всё время пандемии 76 130 человек, умерло — 2837.
Доброе утро, читатели! Сегодня эту трансляцию буду вести я — Ксения Лысенко.
Для начала напомню, что число заразившихся коронавирусом новосибирцев плавно приближается к 2000 человек, а число вылечившихся — к 700. За прошедшие сутки умерли два человека — это 62-летняя женщина и 63-летний мужчина.
Сейчас под медицинским наблюдением 2292 человека, сняты с него — почти 15 000.