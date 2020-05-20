Самоизоляция продолжается (но не для всех): смотрим, что прямо сейчас происходит в Новосибирске

До завершения режима самоизоляции остается полторы недели, но надежд на то, что с началом лета откроются любимые развлекательные заведения, кафе, рестораны, а жители смогут без страха подцепить коронавирус посещать массовые скопления людей, почти нет. В Новосибирске всё чаще выявляются очаги заболевания на предприятиях — недавно мы сообщали о вспышке коронавируса в больнице №34, а накануне стало известно о четырёх заражённых сотрудниках СГК. Медики продолжают дожидаться обещанных президентом выплат за работу с больными, поэтому мы запустили опрос — расскажите нам, если вы работали с COVID-19, сколько вам доплатили к зарплате.



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