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Самоизоляция продолжается (но не для всех): смотрим, что прямо сейчас происходит в Новосибирске

Переживаем вместе с вами ещё один день самоизоляции и ограничительных мер

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Чем запомнится этот день? Какую статистику опубликует оперштаб? Станет ли в регионе меньше заражённых?

Чем запомнится этот день? Какую статистику опубликует оперштаб? Станет ли в регионе меньше заражённых?

До завершения режима самоизоляции остается полторы недели, но надежд на то, что с началом лета откроются любимые развлекательные заведения, кафе, рестораны, а жители смогут без страха подцепить коронавирус посещать массовые скопления людей, почти нет. В Новосибирске всё чаще выявляются очаги заболевания на предприятиях — недавно мы сообщали о вспышке коронавируса в больнице №34, а накануне стало известно о четырёх заражённых сотрудниках СГК. Медики продолжают дожидаться обещанных президентом выплат за работу с больными, поэтому мы запустили опрос — расскажите нам, если вы работали с COVID-19, сколько вам доплатили к зарплате.

А ещё не забывайте делиться с нами интересными кадрами и сообщениями о жизни города. Что сейчас происходит в Новосибирске? Как жители переживают самоизоляцию? Что привлекло ваше внимание на улицах города? Ждём фото, видео и ваши рассказы через на номер +7 923 157-00-00 (WhatsApp, Viber и Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Ксения Лысенко

А как обстоят дела со статистикой по России?

По состоянию на 19 мая (данные сайта стопкоронавирус.рф), выявлено почти 300 тысяч заболевших, их них 9263 человека за прошедшие сутки. Выздоровело за всё время пандемии 76 130 человек, умерло — 2837.

Ксения Лысенко

Доброе утро, читатели! Сегодня эту трансляцию буду вести я — Ксения Лысенко.

Для начала напомню, что число заразившихся коронавирусом новосибирцев плавно приближается к 2000 человек, а число вылечившихся — к 700. За прошедшие сутки умерли два человека — это 62-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Сейчас под медицинским наблюдением 2292 человека, сняты с него — почти 15 000.

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Коронавирус в Новосибирскесамоизоляция
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