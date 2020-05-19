19 мая вторник
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 72.98
eur 78.94
Тема дня Совещание у Путина по выплатам врачам

Все новости

Все новости
Происшествия

В Советском районе Новосибирска мужчина спас двоих соседских девочек во время пожара

Дети самостоятельно вышли из горящей квартиры, но найти выход из подъезда уже не смогли

409
1 Обсудить

Поделиться

Находясь в своей квартире, мужчина услышал крики детей на лестничной клетке

Находясь в своей квартире, мужчина услышал крики детей на лестничной клетке

Сегодня вечером, 19 мая, в пятиэтажном доме на улице Ветлужская в Советском районе Новосибирска

произошёл пожар. На месте происшествия пожарные обнаружили, что до их прибытия житель дома спас от огня двоих детей.

— Было установлено, что до прибытия пожарной охраны Олег Фомичёв, находясь в своей квартире, услышал крики на лестничной клетке и вышел в подъезд. Там он встретил соседских девочек двух и четырёх лет, из их квартиры шёл дым. Мужчина попросил открыть ему запертую дверь. Внутри новосибирец увидел бушующий развивающийся пожар в дальней комнате. Не обнаружив людей внутри квартиры, сосед эвакуировал детей на улицу, — говорится на сайте пресс-службы ГУ МЧС по НСО.

Также пожарные спасли из задымлённого подъезда женщину и троих детей из квартиры этажом выше. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. Возгорание ликвидировали за восемь минут. По сообщению пресс-службы ведомства, площадь пожара составила 16 квадратных метров, горели домашние вещи. По предварительным данным, взрослые в горящей квартире отсутствовали.

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. На месте работают дознаватели МЧС России для установления всех обстоятельств и причины происшествия.

Недавно мы рассказали историю пожарного, который в своё нерабочее время спас человека — в одиночку и без специальных средств обмундирования он побежал вытаскивать из огня инвалида.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пожарспасение на пожаре
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!