В Советском районе Новосибирска мужчина спас двоих соседских девочек во время пожара

Также пожарные спасли из задымлённого подъезда женщину и троих детей из квартиры этажом выше. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. Возгорание ликвидировали за восемь минут. По сообщению пресс-службы ведомства, площадь пожара составила 16 квадратных метров, горели домашние вещи. По предварительным данным, взрослые в горящей квартире отсутствовали.

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. На месте работают дознаватели МЧС России для установления всех обстоятельств и причины происшествия.



Недавно мы рассказали историю пожарного, который в своё нерабочее время спас человека — в одиночку и без специальных средств обмундирования он побежал вытаскивать из огня инвалида.