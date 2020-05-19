В Советском районе Новосибирска мужчина спас двоих соседских девочек во время пожара

Сегодня вечером, 19 мая, в пятиэтажном доме на улице Ветлужская в Советском районе Новосибирска
произошёл пожар. На месте происшествия пожарные обнаружили, что до их прибытия житель дома спас от огня двоих детей.
— Было установлено, что до прибытия пожарной охраны Олег Фомичёв, находясь в своей квартире, услышал крики на лестничной клетке и вышел в подъезд. Там он встретил соседских девочек двух и четырёх лет, из их квартиры шёл дым. Мужчина попросил открыть ему запертую дверь. Внутри новосибирец увидел бушующий развивающийся пожар в дальней комнате. Не обнаружив людей внутри квартиры, сосед эвакуировал детей на улицу, — говорится на сайте пресс-службы ГУ МЧС по НСО.
Также пожарные спасли из задымлённого подъезда женщину и троих детей из квартиры этажом выше. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. Возгорание ликвидировали за восемь минут. По сообщению пресс-службы ведомства, площадь пожара составила 16 квадратных метров, горели домашние вещи. По предварительным данным, взрослые в горящей квартире отсутствовали.
В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. На месте работают дознаватели МЧС России для установления всех обстоятельств и причины происшествия.
Недавно мы рассказали историю пожарного, который в своё нерабочее время спас человека — в одиночку и без специальных средств обмундирования он побежал вытаскивать из огня инвалида.