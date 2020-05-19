В ведомстве уточнили, что от удара подростка выкинуло на проезжую часть.

Корреспондент НГС пообщался с очевидцем Александром, который видел момент аварии

— Мальчик шёл со стороны «Марии-Ра». С плеером, навеселе, посмотрел на меня ещё, улыбнулся. Посмотрел по сторонам, машин не было. Он побежал в сторону пешеходного. В это время со стороны «Марии-Ра» выезжал «Ниссан». Мальчик увидел его и резко остановился, водитель мальчика тоже начал пропускать. Ну, у нас обычно как дети? Если пропускают, то побежал дальше. А в это время эта «шестёрка» летела с левой стороны. Она летела 70 км/час - это минимум, - говорит очевидец

ВАЗ, по словам Александра, начал тормозить ещё до поворота.

— Мальчишка увидел его, но в последний момент успел чуть-чуть сгруппироваться. В результате чего ударился головой об крышу машины. Подпрыгнул чуть-чуть, получилось, ноги поджал к груди. Об капот ударился, ногами об капот зацепился и всем корпусом ударился об лобовое стекло, а головой об крышу. Из-за чего у него кровотечение сильное было, — описал ситуацию очевидец.