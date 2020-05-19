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По словам очевидцев, от удара подростка отбросило на лобовое стекло «Жигулей»

По словам очевидцев, от удара подростка отбросило на лобовое стекло «Жигулей»

Сегодня ,19 мая, в Калининснком районе Новосибирска ВАЗ-2106 сбил подростка. Вовремя ДТП мальчик подпрыгнул и сгруппировался, но в итоге головой ударился о крышу машины, а телом разбил лобовое стекло.

ДТП случилось примерно в 17:30 на пешеходном переходе.

— 36-летний водитель двигался по улице Объединения со стороны улицы Богдана Хмельницкого в сторону улицы Фадеева у дома №88 по улице Объединения в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мальчика 15 лет, который был доставлен с предварительным диагнозом - сотрясение головного мозга, ушибы всего тела, рваная рана левого бедра и также повреждено плечо.

В ведомстве уточнили, что от удара подростка выкинуло на проезжую часть.

Корреспондент НГС пообщался с очевидцем Александром, который видел момент аварии

— Мальчик шёл со стороны «Марии-Ра». С плеером, навеселе, посмотрел на меня ещё, улыбнулся. Посмотрел по сторонам, машин не было. Он побежал в сторону пешеходного. В это время со стороны «Марии-Ра» выезжал «Ниссан». Мальчик увидел его и резко остановился, водитель мальчика тоже начал пропускать. Ну, у нас обычно как дети? Если пропускают, то побежал дальше. А в это время эта «шестёрка» летела с левой стороны. Она летела 70 км/час - это минимум, - говорит очевидец

ВАЗ, по словам Александра, начал тормозить ещё до поворота.

— Мальчишка увидел его, но в последний момент успел чуть-чуть сгруппироваться. В результате чего ударился головой об крышу машины. Подпрыгнул чуть-чуть, получилось, ноги поджал к груди. Об капот ударился, ногами об капот зацепился и всем корпусом ударился об лобовое стекло, а головой об крышу. Из-за чего у него кровотечение сильное было, — описал ситуацию очевидец.

В ГИБДД уточнили, что у водителя «Жигулей» присутствуют признаки алкогольного опьянения - сейчас сотрудники на месте проводят медицинское освидетельствование водителя.

На выходных в Мошковском районе также случилось ДТП, во время которого сбитый пешеход разбил лобовое стекло. Но последствия аварии были страшнее: сбитая женщина влетела в окно автомобиля через лобовое стекло и убила пассажира машины.

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