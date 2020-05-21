Жители Новосибирска рассказали, как на их здоровье (и лишнем весе) отразилась самоизоляция, в нашей группе во «ВКонтакте». Одни честно признавались, что холодильник дома оказывался всё время слишком близко. Кто-то говорил, что стал меньше гулять и двигаться из-за боязни далеко выходить из дома. Чего уж греха таить: даже среди сотрудников НГС можно найти тех, кто похудел за два последних месяца и, напротив, немного (совсем чуть-чуть!) поправился.
Публикуем самые интересные ответы новосибирцев о похудении на самоизоляции.
Иван Ивченков на наш вопрос «Насколько вы поправились на самоизоляции?» ответил кратко и хлестко: минус 50 000 рублей. Кажется, большинство новосибирцев и не поспорит с таким ответом.
А вот Надежда Лобанова настроена позитивно: «Самоизоляция на даче способствует только улучшению самочувствия».
Елена Денщикова искренне признается, что поправилась на 1,6 килограммов, а вот несколько читателей говорят о совершенно других результатах. Так, Татьяна Бодалева и сибирячка Ольга ушли в минус 4 кг, а Татьяна Лебедева и вовсе скинула 8 кг. Думаем, что пора взять у девушек рецепт для достижения таких же результатов!
Читатель Андрей Кузнецов делится тем самым рецептом похудения, который ощутили на себе новосибирцы, оставшиеся без работы (почти 15% жителей Новосибирской области оказались за чертой бедности еще до пандемии): «Без денег быстро похудел».
Его поддерживает и наш постоянный комментатор под ником Dix Dark: «Нисколько, кушать не на что».
У некоторых новосибирцев жизнь не меняется никак. Вот и Вячеслав Кирянов кратко отвечает: «Каким я был, таким я и остался».
А Ольга Григорьева назло всем остальным ответам говорит следующее: «Наконец-то набрала свой вес, правда надоело булочки кушать. Всё благодаря закрытому тренажерному залу. плюс 6 килограммов»
Нам все ещё интересно, как меняется вес новосибирцев во время пандемии (ведь лишний вес — это еще один фактор риска при коронавирусной инфекции). Давайте посмотрим, сколько среди нас любителей доставок еды и домашних тренировок. Проходите опрос!
Как изменился ваш вес за время самоизоляции?
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