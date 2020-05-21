Иван Ивченков на наш вопрос «Насколько вы поправились на самоизоляции?» ответил кратко и хлестко: минус 50 000 рублей. Кажется, большинство новосибирцев и не поспорит с таким ответом.

А вот Надежда Лобанова настроена позитивно: «Самоизоляция на даче способствует только улучшению самочувствия».

Елена Денщикова искренне признается, что поправилась на 1,6 килограммов, а вот несколько читателей говорят о совершенно других результатах. Так, Татьяна Бодалева и сибирячка Ольга ушли в минус 4 кг, а Татьяна Лебедева и вовсе скинула 8 кг. Думаем, что пора взять у девушек рецепт для достижения таких же результатов!

Читатель Андрей Кузнецов делится тем самым рецептом похудения, который ощутили на себе новосибирцы, оставшиеся без работы (почти 15% жителей Новосибирской области оказались за чертой бедности еще до пандемии): «Без денег быстро похудел».

Его поддерживает и наш постоянный комментатор под ником Dix Dark: «Нисколько, кушать не на что».

У некоторых новосибирцев жизнь не меняется никак. Вот и Вячеслав Кирянов кратко отвечает: «Каким я был, таким я и остался».