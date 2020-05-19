В Новосибирске медикам пересчитали выплаты за работу с коронавирусными больными — это сделали после того, как Владимир Путин резко высказался по суммам выплат.
— Эти два дня — суббота и воскресенье — были очень напряженными из-за доначисления. Выплаты получили 941 медицинский работник. Из них 222 врача, 558 сотрудников среднего медицинского персонала и 48 человек из младшего медицинского персонала. В общей сложности мы выплатили 77,5 миллиона рублей, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Владимир Путин раскритиковал работу по выплатам врачам на совещании по открытию медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19. Президент заявил, что называл конкретные цифры доплат, а вместо этого чиновники, ответственные за доплату врачам, «развели бюрократическую канитель» (смотрите видео тут).
В начале мая НГС рассказывал историю водителя скорой помощи Искитимской центральной городской больницы, который получил мизерную надбавку за работу с COVID-19 — около 250 рублей.