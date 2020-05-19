В Новосибирске медикам пересчитали выплаты за работу с коронавирусными больными — это сделали после того, как Владимир Путин резко высказался по суммам выплат.



— Эти два дня — суббота и воскресенье — были очень напряженными из-за доначисления. Выплаты получили 941 медицинский работник. Из них 222 врача, 558 сотрудников среднего медицинского персонала и 48 человек из младшего медицинского персонала. В общей сложности мы выплатили 77,5 миллиона рублей, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.