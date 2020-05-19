В Новосибирске в компании СГК коронавирусом заразились несколько сотрудников.



— По Новосибирску распространяемость коронавируса в целом высокая. У нас 4 сотрудника со случаями заболевания, — рассказал сегодня директор по персоналу СГК Кирилл Крутиков в прямом эфире компании в Instagram.

Он добавил, что несколько их сотрудников в Новосибирске уже излечились, но не назвал точную цифру. В филиалах в компании в других городах также были случаи заражения.

— Всего в компании у нас на данный момент 16 случаев. Из них 8 излечившихся, — добавил Крутиков. — Мы всегда боялись и боимся локализации, что где-то будет вспышка, что мы закроем наше предприятие на режим автономии. Если мы узнаём, что у нас сотрудник заболел, от Роспотребнадзора, то формируется первый круг контактов, и эти люди по предписанию отправляются на самоизоляцию, на карантин. Им выдаются больничные листы.