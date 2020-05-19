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В СГК проводят внутренние тестирования на коронавирус

В СГК проводят внутренние тестирования на коронавирус

В Новосибирске в компании СГК коронавирусом заразились несколько сотрудников.

— По Новосибирску распространяемость коронавируса в целом высокая. У нас 4 сотрудника со случаями заболевания, — рассказал сегодня директор по персоналу СГК Кирилл Крутиков в прямом эфире компании в Instagram.

Он добавил, что несколько их сотрудников в Новосибирске уже излечились, но не назвал точную цифру. В филиалах в компании в других городах также были случаи заражения.

— Всего в компании у нас на данный момент 16 случаев. Из них 8 излечившихся, — добавил Крутиков. — Мы всегда боялись и боимся локализации, что где-то будет вспышка, что мы закроем наше предприятие на режим автономии. Если мы узнаём, что у нас сотрудник заболел, от Роспотребнадзора, то формируется первый круг контактов, и эти люди по предписанию отправляются на самоизоляцию, на карантин. Им выдаются больничные листы.

Компания также может узнать о зараженном сотруднике при собственном внутреннем тестировании — его провели уже 7,5 тыс. сотрудникам.

В пресс-службе СГК обещали позже уточнить, на каких именно предприятиях работали заболевшие сотрудники.

Вчера НГС писал, что в городской клинической больнице № 34 в Новосибирске произошла вспышка коронавируса. Минздрав подтвердил информацию о 12 случаях заражения среди медперсонала.

В начале мая в Новосибирске два сотрудника предприятия «Тион» заразились коронавирусом — производство из-за этого пришлось остановить.

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коронавирус в Новосибирскекоронавируссамоизоляция
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