Объявленный в розыск ручной одноногий сокол Феникс из Академгородка вернулся домой. Он пережил преследование коршуном и прилетел к людям. Хозяйка сокола Софья Богатыренко рассказала, как искали и ловили птицу и как Феникс чувствует себя сейчас.
Как пропал сокол Феникс
Одноногий сокол пустельга с улицы Золотодолинской случайно вылетел с балкона квартиры во время надевания протеза на прогулку 13 мая. Объявление о его поисках хозяева развесили на улицах Академгородка. В нём среди особых примет была описана зелёная кожаная опутенка на здоровой лапке и то, что птица откликается на имя Феникс.
«На него охотился коршун, и мы сильно волновались»
— Прошла неделя после того как он отлетел. Обычно отлетевших ручных птиц находят в первые три дня. И многие нам говорили, что его уже нет — поймали коршуны. Но мы расклеили везде объявления, и по вашей новости на НГС тоже звонили люди. Активно откликались. По описаниям простроился маршрут — сначала Феникса недалеко от дома, потом сразу двое человек описали, что видели похожую птицу недалеко от пруда с утками. Потом его встретили на Цветном проезде — видели, как он улетал от коршуна. На него охотился коршун, и мы сильно волновались, — описывает переживания недельных поисков Софья Богатыренко.
В итоге птицу нашли 18 мая на улице Арбузова, узнали хозяева об этом утром 19 мая.
Как ловили Феникса
Как сообщила Софья Богатыренко, Феникса обнаружил дворник Института прикладной физики, но не знал, куда обратиться. Сокол сам прилетел к проходной Института прикладной физики, чуть ли не к двери. Сидел и кричал, он был слаб, чтобы сопротивляться.
— То, на что мы как раз очень надеялись, что он не боится людей. Так и получилось. Это на самом деле чудо. Он в два раза дольше протянул, чем обычно дают по времени отлетевшим домашним птицам. Это чудо, что он спасся от всех коршунов, — радуется Софья.
Когда утром сотрудники института пошли на работу, они помогли дворнику связаться с хозяйкой. Софья попросила аккуратно завернуть птицу и положить в коробку.
— Мы сели быстрее в такси и помчались туда. Было очень волнительно. Вряд ли это была ошибка, потому что сказали, что птица с ремешком на лапе. Феникс был весь грязный — скорее всего, прятался по вентиляции. Истощен и, скорее всего, голодал. Сняли клеща с подбородка. Но в целом он бодрый — у него очень хороший аппетит, хорошая реакция, рефлексы, он хорошо хватает, кричит. Все шансы на выздоровление есть. Он уже покушал, успокоился, помытый. Завтра повезем в клинику в город посмотреть, здоров ли он и не подцепил ли паразитов, — поделилась Софья Богатыренко.
Птицу хозяевам вместе с дворником передавал сотрудник института — он шёл на работу к 8 утра и из-за этого немного опоздал.
— Мы даже не успели его нормально поблагодарить, потому что он сказал: «Больше не теряйте» и ушёл на работу, — рассказала Софья Богатыренко.
Как сокол оказался ручным
Птица уже давно живёт у семьи Богатыренко в квартире:
— Его три года назад нашли люди на балконе уже без лапы и передали в Центр реабилитации диких животных, волонтерами которого мы с мужем являемся. Там его выходили и вылечили. Его нельзя было выпустить в дикую природу, и поэтому он остался жить у нас, — объяснила Софья Богатыренко.
Протез для сокола Феникса напечатали новосибирские инженеры из Академгородка на 3D-принтере.
Он почти всю жизнь прожил у людей и поэтому не особо умеет сам охотиться и выживать в дикой природе.
— Мы с мужем волонтёры Центра защиты животных. И никогда не держим животных ради развлечения. Хищной птице, чтобы выживать, нужно хорошо охотиться. Для этого ей нужно зоркое зрение и две лапы. Потому что сокол ловит жертву двумя лапами. Поэтому изначально было понятно, что он не выпускной на природу. Это не наша личная прихоть и способ развлечься, — подчеркнула девушка.
Новосибирские ветеринары периодически ставят напечатанные на 3D-принтере протезы животным. Кот Рыжий, подобранный зоозащитниками, стал знаменитым благодаря таким титановым лапкам. Потом в ветеринарной клинике у него даже появилась подруга Дымка — тоже с железными лапками.