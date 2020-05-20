— То, на что мы как раз очень надеялись, что он не боится людей. Так и получилось. Это на самом деле чудо. Он в два раза дольше протянул, чем обычно дают по времени отлетевшим домашним птицам. Это чудо, что он спасся от всех коршунов, — радуется Софья.



Когда утром сотрудники института пошли на работу, они помогли дворнику связаться с хозяйкой. Софья попросила аккуратно завернуть птицу и положить в коробку.

— Мы сели быстрее в такси и помчались туда. Было очень волнительно. Вряд ли это была ошибка, потому что сказали, что птица с ремешком на лапе. Феникс был весь грязный — скорее всего, прятался по вентиляции. Истощен и, скорее всего, голодал. Сняли клеща с подбородка. Но в целом он бодрый — у него очень хороший аппетит, хорошая реакция, рефлексы, он хорошо хватает, кричит. Все шансы на выздоровление есть. Он уже покушал, успокоился, помытый. Завтра повезем в клинику в город посмотреть, здоров ли он и не подцепил ли паразитов, — поделилась Софья Богатыренко.

Птицу хозяевам вместе с дворником передавал сотрудник института — он шёл на работу к 8 утра и из-за этого немного опоздал.

